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Pending Morning candle - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2308
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Принцип работы

Работа (выставление отложенных ордеров) осуществляется только в момент рождения нового бара.

Советник работает в заданном диапазоне от 'Start Hour' до 'End Hour'. При начале работы (первое срабатывание 'Start Hour' за текущий день) у бара #1 запоминаются цена High и Low. Впоследствии цена High будет использована для выставления отложенных Buy stop ордеров, а цена Low - для Sell stop ордеров.

Первое срабатывание 'Start Hour' за текущий день:

На момент срабатывания не должно быть ни отложенных ордеров, ни позиций - если это условие не выполняется, тогда этот день забраковывается и работа в этот день не производится

Срабатывание отложенного ордера:

При срабатывании отложенного ордера (проверка упрощена: просто при появлении новой позиции) оставшийся отложенный ордер удаляется.

Работа внутри дня:

Если цена оказалась внутри диапазона сохранённых цен High и Low - можем снова выставить отложенные ордера. При этом допускается наличие позиции (позиций).

    Советник использует индикатор iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Главная идея - обнаружить излом индикатора. Излом определяется на количестве баров 'RVI: kink length' (следует понимать, что минимальное количество равно '3') на линии индикатора 'RVI: lines' (это может быть или основная или сигнальная линия).

    Излом определяется так: берётся интервал из 'RVI: kink length' баров. Сравниваются значения индикатора RVI в этом интервале. Если RVI на баре 'A' ниже чем на баре 'C' и наивысшая точка ('B') выше 'A' и 'C' - это тренд вниз. Аналогично ищется излом вверх:

    Pending Morning candle



      Подробнее о настройках советника:

      Торговые настройки

      В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

      Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в       Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


      Дополнительные возможности

        • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
        • Reverse - переворот торгового сигнала
        • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

        Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра       Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

        Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


        Управление размером позиции (расчёт лота)

        Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в  The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

          iRVI Kink length iRVI Kink length

          Торговая стратегия на основе индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - поиск оптимального количества баров для идентификации излома

          Скопируйте тик и историю с MT4 в MT5 в режиме реального времени. Скопируйте тик и историю с MT4 в MT5 в режиме реального времени.

          Вы можете скопировать тики и историю из MetaTrader 4 в MetaTrader 5

          iRVI Time Control iRVI Time Control

          Индикатор на базе iRVI (Relative Vigor Index, RVI) в котором можно настраивать в какой временной период скрывать значения

          Adding funds and martingale Adding funds and martingale

          Стратегия на индикаторе iBands (Bollinger Bands, Bands) и пользовательском индикаторе Silence. Используется мартингейл