Pending Morning candle

Принцип работы



Работа (выставление отложенных ордеров) осуществляется только в момент рождения нового бара.

Советник работает в заданном диапазоне от 'Start Hour' до 'End Hour'. При начале работы (первое срабатывание 'Start Hour' за текущий день) у бара #1 запоминаются цена High и Low. Впоследствии цена High будет использована для выставления отложенных Buy stop ордеров, а цена Low - для Sell stop ордеров.

Первое срабатывание 'Start Hour' за текущий день:

На момент срабатывания не должно быть ни отложенных ордеров, ни позиций - если это условие не выполняется, тогда этот день забраковывается и работа в этот день не производится

Срабатывание отложенного ордера:

При срабатывании отложенного ордера (проверка упрощена: просто при появлении новой позиции) оставшийся отложенный ордер удаляется.

Работа внутри дня:

Если цена оказалась внутри диапазона сохранённых цен High и Low - можем снова выставить отложенные ордера. При этом допускается наличие позиции (позиций).

Советник использует индикатор iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Главная идея - обнаружить излом индикатора. Излом определяется на количестве баров 'RVI: kink length' (следует понимать, что минимальное количество равно '3') на линии индикатора 'RVI: lines' (это может быть или основная или сигнальная линия).

Излом определяется так: берётся интервал из 'RVI: kink length' баров. Сравниваются значения индикатора RVI в этом интервале. Если RVI на баре 'A' ниже чем на баре 'C' и наивысшая точка ('B') выше 'A' и 'C' - это тренд вниз. Аналогично ищется излом вверх:









Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.