Идея индикатора

Индикатор позволяет отображать график цен одним из элементов перечисления ENUM_APPLIED_PRICE:

Идентификатор Описание PRICE_CLOSE Цена закрытия PRICE_OPEN Цена открытия PRICE_HIGH Максимальная за период цена PRICE_LOW Минимальная за период цена PRICE_MEDIAN Медианная цена, (high+low)/2 PRICE_TYPICAL Типичная цена, (high+low+close)/3 PRICE_WEIGHTED Средневзвешенная цена, (high+low+close+close)/4

Пример рисования для параметра по-умолчанию: тип цены 'Median price'

Рис. 1. Price Chart - тип цены 'Median price'

В окне 'Окно данных' название индикатора отображается в зависимости от типа выбранной цены

Рис. 2. Price Chart, название индикатора в 'Окне данных''