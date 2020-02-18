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Индикаторы

Price Chart - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2536
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея индикатора

Индикатор позволяет отображать график цен одним из элементов перечисления ENUM_APPLIED_PRICE:

Идентификатор Описание
 PRICE_CLOSE  Цена закрытия
 PRICE_OPEN  Цена открытия
 PRICE_HIGH  Максимальная за период цена
 PRICE_LOW  Минимальная за период цена
 PRICE_MEDIAN  Медианная цена, (high+low)/2
 PRICE_TYPICAL  Типичная цена, (high+low+close)/3
 PRICE_WEIGHTED  Средневзвешенная цена, (high+low+close+close)/4

Пример рисования для параметра по-умолчанию: тип цены 'Median price'

Price Chart

Рис. 1. Price Chart - тип цены 'Median price'

В окне 'Окно данных' название индикатора отображается в зависимости от типа выбранной цены

Price Chart

Рис. 2. Price Chart, название индикатора в 'Окне данных''

    Tumbler toy Tumbler toy

    Краткое описание

    TRIX Colored Area TRIX Colored Area

    Индикатор iTriX (Triple Exponential Average, TRIX) выполненный в стиле рисования DRAW_FILLING

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