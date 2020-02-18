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Price Chart - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор позволяет отображать график цен одним из элементов перечисления ENUM_APPLIED_PRICE:
|Идентификатор
|Описание
|PRICE_CLOSE
|Цена закрытия
|PRICE_OPEN
|Цена открытия
|PRICE_HIGH
|Максимальная за период цена
|PRICE_LOW
|Минимальная за период цена
|PRICE_MEDIAN
|Медианная цена, (high+low)/2
|PRICE_TYPICAL
|Типичная цена, (high+low+close)/3
|PRICE_WEIGHTED
|Средневзвешенная цена, (high+low+close+close)/4
Пример рисования для параметра по-умолчанию: тип цены 'Median price'
Рис. 1. Price Chart - тип цены 'Median price'
В окне 'Окно данных' название индикатора отображается в зависимости от типа выбранной цены
Рис. 2. Price Chart, название индикатора в 'Окне данных''
Tumbler toy
Краткое описаниеTRIX Colored Area
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ZigzagColor EA
Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора ZigzagColorSuper Trend Hull EA
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