Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Tumbler toy - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2231
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея торговой стратегии
Советник оперирует понятием 'Нулевой цикл': состояние, когда нет позиций и отложенных ордеров выставленных этим советником. Если задан временной интервал работы ('Use time control' выставлен в 'true') и находимся в нулевом цикле - советник выставляет два отложенных ордера на расстоянии 'Pending: Indent' от текущей цены. Тип отложенных ордеров задаётся в 'Pending: Type' и может быть или 'Buy stop Sell stop' или 'Buy limit Sell limit'.
Общие настройки для отложенных ордеров: 'Pending: Expiration' - время жизни отложенного ордера в минутах, 'Pending: Maximum spread' - максимальный спред, если текущий спред окажется больше заданного - советник будет ждать пока пока спред не уменьшится.
При срабатывании одного отложенного ордера, второй удаляется.
Объём отложенных ордеров (первых после нулевого цикла) задаётся ТОЛЬКО в количествах минимальных лотов 'The number of minimum lots (for start lot)'. Нет никаких динамических расчётов лота в процентах риска.
После срабатывания одного отложенного ордера для полученной позиции на расстоянии 'Pending: Stop Loss' выставляется противоположный отложенный ордер с увеличенным лотом: объём позиции умножается на коэффициент 'Pending: Overturn Lot increase ratio'.
Закрытие всех позиций:
При достижении прибыли параметра 'Profit target' все позиции закрываются, и удаляются отложенные ордера (если они есть).
Ограничения:
Перед выставлением отложенного ордера (как первых после нулевого цикла, так и противоположного) проверятся рассчитанный объём (он не должен превышать 'Maximum lot' и возможное количество полученных позиций (нельзя превышать 'Maximum number of positions'). Если рассчитанный объём превысит 'Maximum lot' - это считается аварией и ведёт к принудительного возврату на нулевой цикл. Если попали на ограничение по 'Maximum number of positions' - ничего не делаем.
Когда убыток превысит 'Loss target' возвращаемся на нулевой цикл.
Рис. 1. Нулевой цикл
Индикатор iTriX (Triple Exponential Average, TRIX) выполненный в стиле рисования DRAW_FILLINGiMA Pending Distance
Работа отложенными ордерами (Stop или Limit) совместно с индикатором iMA (Moving Average, MA)
Индикатор в стиле рисования DRAW_LINE. Отображает график цен из перечисления ENUM_APPLIED_PRICEZigzagColor EA
Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора ZigzagColor