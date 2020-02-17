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Советники

Tumbler toy - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2231
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник оперирует понятием 'Нулевой цикл': состояние, когда нет позиций и отложенных ордеров выставленных этим советником. Если задан временной интервал работы ('Use time control' выставлен в 'true') и находимся в нулевом цикле - советник выставляет два отложенных ордера на расстоянии 'Pending: Indent' от текущей цены. Тип отложенных ордеров задаётся в 'Pending: Type' и может быть или 'Buy stop Sell stop' или 'Buy limit Sell limit'.

Общие настройки для отложенных ордеров: 'Pending: Expiration' - время жизни отложенного ордера в минутах, 'Pending: Maximum spread' - максимальный спред, если текущий спред окажется больше заданного - советник будет ждать пока пока спред не уменьшится.

При срабатывании одного отложенного ордера, второй удаляется.

Объём отложенных ордеров (первых после нулевого цикла) задаётся ТОЛЬКО в количествах минимальных лотов 'The number of minimum lots (for start lot)'. Нет никаких динамических расчётов лота в процентах риска.

После срабатывания одного отложенного ордера для полученной позиции на расстоянии 'Pending: Stop Loss' выставляется противоположный отложенный ордер с увеличенным лотом: объём позиции умножается на коэффициент 'Pending: Overturn Lot increase ratio'.

Закрытие всех позиций:

При достижении прибыли параметра 'Profit target' все позиции закрываются, и удаляются отложенные ордера (если они есть).

Ограничения:

Перед выставлением отложенного ордера (как первых после нулевого цикла, так и противоположного) проверятся рассчитанный объём (он не должен превышать 'Maximum lot' и возможное количество полученных позиций (нельзя превышать 'Maximum number of positions'). Если рассчитанный объём превысит 'Maximum lot' - это считается аварией и ведёт к принудительного возврату на нулевой цикл. Если попали на ограничение по 'Maximum number of positions' - ничего не делаем.

Когда убыток превысит 'Loss target' возвращаемся на нулевой цикл.


Tumbler toy

Рис. 1. Нулевой цикл

    TRIX Colored Area TRIX Colored Area

    Индикатор iTriX (Triple Exponential Average, TRIX) выполненный в стиле рисования DRAW_FILLING

    iMA Pending Distance iMA Pending Distance

    Работа отложенными ордерами (Stop или Limit) совместно с индикатором iMA (Moving Average, MA)

    Price Chart Price Chart

    Индикатор в стиле рисования DRAW_LINE. Отображает график цен из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE

    ZigzagColor EA ZigzagColor EA

    Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора ZigzagColor