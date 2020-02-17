Tumbler toy

Идея торговой стратегии

Советник оперирует понятием 'Нулевой цикл': состояние, когда нет позиций и отложенных ордеров выставленных этим советником. Если задан временной интервал работы ('Use time control' выставлен в 'true') и находимся в нулевом цикле - советник выставляет два отложенных ордера на расстоянии 'Pending: Indent' от текущей цены. Тип отложенных ордеров задаётся в 'Pending: Type' и может быть или 'Buy stop Sell stop' или 'Buy limit Sell limit'.

Общие настройки для отложенных ордеров: 'Pending: Expiration' - время жизни отложенного ордера в минутах, 'Pending: Maximum spread' - максимальный спред, если текущий спред окажется больше заданного - советник будет ждать пока пока спред не уменьшится.

При срабатывании одного отложенного ордера, второй удаляется.

Объём отложенных ордеров (первых после нулевого цикла) задаётся ТОЛЬКО в количествах минимальных лотов 'The number of minimum lots (for start lot)'. Нет никаких динамических расчётов лота в процентах риска.

После срабатывания одного отложенного ордера для полученной позиции на расстоянии 'Pending: Stop Loss' выставляется противоположный отложенный ордер с увеличенным лотом: объём позиции умножается на коэффициент 'Pending: Overturn Lot increase ratio'.

Закрытие всех позиций:

При достижении прибыли параметра 'Profit target' все позиции закрываются, и удаляются отложенные ордера (если они есть).

Ограничения:

Перед выставлением отложенного ордера (как первых после нулевого цикла, так и противоположного) проверятся рассчитанный объём (он не должен превышать 'Maximum lot' и возможное количество полученных позиций (нельзя превышать 'Maximum number of positions'). Если рассчитанный объём превысит 'Maximum lot' - это считается аварией и ведёт к принудительного возврату на нулевой цикл. Если попали на ограничение по 'Maximum number of positions' - ничего не делаем.

Когда убыток превысит 'Loss target' возвращаемся на нулевой цикл.





Рис. 1. Нулевой цикл