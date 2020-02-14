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TRIX Colored Area - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор iTriX (Triple Exponential Average, TRIX) выполненный в стиле рисования DRAW_FILLING
Рис. 1. TRIX Colored Area
iMA Pending Distance
Работа отложенными ордерами (Stop или Limit) совместно с индикатором iMA (Moving Average, MA)Pending OHLC Breaking Max Min 2
Развитие первой версии. Работа отложенными Stop ордерами. Поиск максимума и минимума от .. до ...
Tumbler toy
Краткое описаниеPrice Chart
Индикатор в стиле рисования DRAW_LINE. Отображает график цен из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE