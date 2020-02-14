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Индикаторы

TRIX Colored Area - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2471
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор iTriX (Triple Exponential Average, TRIX) выполненный в стиле рисования DRAW_FILLING

TRIX Colored Area

Рис. 1. TRIX Colored Area

    iMA Pending Distance iMA Pending Distance

    Работа отложенными ордерами (Stop или Limit) совместно с индикатором iMA (Moving Average, MA)

    Pending OHLC Breaking Max Min 2 Pending OHLC Breaking Max Min 2

    Развитие первой версии. Работа отложенными Stop ордерами. Поиск максимума и минимума от .. до ...

    Tumbler toy Tumbler toy

    Краткое описание

    Price Chart Price Chart

    Индикатор в стиле рисования DRAW_LINE. Отображает график цен из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE