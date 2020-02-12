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Pending OHLC Breaking Max Min 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Развитие первой версии (первая версия здесь: Pending OHLC Breaking Max Min).
Новое в версии 2:
- можно включать/отключать ('Use time control') работу по времени (от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute')
- задаётся время жизни отложенных ордеров ('Pending: Expiration') в минутах
Поиск торгового сигнала - только в момент рождения нового бара. При этом в рынке не должно быть позиций и отложенных ордеров установленных этим советником.
Советник ищет на участке от Left bar до Right bar максимум и минимум цен. На максимуме плюс Indent будет выставлен отложенный Buy stop, а на минимуме минус Indent - Sell stop.
При срабатывании одного из отложенных ордеров - второй, несработавший, сразу удаляется.
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Развитие первой версии. Торговля по RSI и Moving Average. Moving Average используется в качестве фильтра тренда на периоде H1.Close at opposite signal Full
Советник-утилита: если на символе стало более одной позиции - наиболее старая позиция закрывается.
Работа отложенными ордерами (Stop или Limit) совместно с индикатором iMA (Moving Average, MA)TRIX Colored Area
Индикатор iTriX (Triple Exponential Average, TRIX) выполненный в стиле рисования DRAW_FILLING