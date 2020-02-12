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Freeman 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2281
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея торговой стратегии

Развитие первой версии (первая версия опубликована здесь: Freeman)

Новое в версии 2:

  • торговые приказы переписаны на обновлённом торговом движке
  • объём позиции задаётся в количестве минимальных лотов ('The number of minimum lots')
  • поиск торгового сигнала можно задавать или через интервал или только на новом баре ('Search signals, in seconds')
  • трейлинг также можно задавать или через интервал или только на новом баре ('Trailing, in seconds')

Тест на EURUSD,H1:

Freeman 2


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в   Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

    Close at opposite signal Full Close at opposite signal Full

    Советник-утилита: если на символе стало более одной позиции - наиболее старая позиция закрывается.

    Close Positions Current Symbol Close Positions Current Symbol

    Скрипт закрывает все позиции по текущему символу

    Pending OHLC Breaking Max Min 2 Pending OHLC Breaking Max Min 2

    Развитие первой версии. Работа отложенными Stop ордерами. Поиск максимума и минимума от .. до ...

    iMA Pending Distance iMA Pending Distance

    Работа отложенными ордерами (Stop или Limit) совместно с индикатором iMA (Moving Average, MA)