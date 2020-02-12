Идея торговой стратегии

Развитие первой версии (первая версия опубликована здесь: Freeman)

Новое в версии 2:

торговые приказы переписаны на обновлённом торговом движке

объём позиции задаётся в количестве минимальных лотов (' The number of minimum lots ')

') поиск торгового сигнала можно задавать или через интервал или только на новом баре (' Search signals, in seconds' )

) трейлинг также можно задавать или через интервал или только на новом баре ('Trailing, in seconds')

Тест на EURUSD,H1:





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.