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Freeman 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Развитие первой версии (первая версия опубликована здесь: Freeman)
Новое в версии 2:
- торговые приказы переписаны на обновлённом торговом движке
- объём позиции задаётся в количестве минимальных лотов ('The number of minimum lots')
- поиск торгового сигнала можно задавать или через интервал или только на новом баре ('Search signals, in seconds')
- трейлинг также можно задавать или через интервал или только на новом баре ('Trailing, in seconds')
Тест на EURUSD,H1:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Советник-утилита: если на символе стало более одной позиции - наиболее старая позиция закрывается.Close Positions Current Symbol
Скрипт закрывает все позиции по текущему символу
Развитие первой версии. Работа отложенными Stop ордерами. Поиск максимума и минимума от .. до ...iMA Pending Distance
Работа отложенными ордерами (Stop или Limit) совместно с индикатором iMA (Moving Average, MA)