Принцип работы



Советник ожидает пробой цены вчерашнего дня на 10 пунктов. На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions'). При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1.

В настройки советнка я ввёл такие настройки:

type of yesterday's price - тип вчерашней цены, может быть ' High and Low ' и ' Open and Close '

- тип вчерашней цены, может быть ' ' и ' ' type of yesterday's bar - тип вчерашнего бара, может быть ' Bullish ', ' Bearish ' или ' Disable '

- тип вчерашнего бара, может быть ' ', ' ' или ' ' breaking through - пробитие

Type of yesterday's price

Выбираем какие цены будут проверяться на предмет пробития: или цены High и Low или цены Open и Close:

Рис. 1. type of yesterday's price

Type of yesterday's bar

Уточняющая настройка (фильтр) для типа вчерашней свечи. Свеча может быть бычья, медвежья или можно этот параметр отключить. Например можно настроить пробитие вверх только для бычей свечи, а можно наоборот: пробитие вверх вчерашней медвежьей свечи ...





Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.