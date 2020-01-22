iForce Martingale

Принцип работы



Сигналы получаем с индикатора iForce (Force Index, Force). Сигналы получаем только в момент рождения нового бара. Нет ни Стоп лосс ни Тейк профит ни трейлинга. В данном советнике реализована работа только по BUY сигналам.

Советник оперирует таким понятием, как 'Нулевой цикл' - в рынке нет позиций открытых данным советником. Далее при открытии первой позиции советник будет принимать к сведению сигналы только в направлении первой позиции. Например первый сигнал был на открытие BUY позиции. Значит дальше, до момента выхода на 'Нулевой цикл', советник будет реагировать только на BUY сигналы и игнорировать SELL сигналы.

Размер первой позиции задаётся в 'Start Lot Money management: Lot OR Risk' и 'The value for 'Start Lot Money management'.

Сигналы индикатора

Покупать желательно тогда, когда во время тенденции к повышению Force Index станет минусовым (упадет ниже нулевой линии);

Сигнал к продаже поступает, когда во время тенденции к понижению Force Index становится положительным;

Мартингейл

При достижении заданной прибыли 'Martingale: Targeted Profit' советник начинает закрывать все позиции и выходит на 'Нулевой цикл'. Если текущая совокупная прибыль отрицательная (учитывается Прибыль и Своп) - новая позиция будет открыта увеличенным лотом: объём последней позиции умножается на ' Martingale: Coefficient'.

Ограничение на рассчитанный объём позиции задаётся в 'Martingale: Max Volume' - если рассчитанный объём позиции окажется равен или больше то возможно два варианта:

'Martingale: Close All and Stop if Max Volume' - при 'true' советник закроет все позиции и остановит торговлю до следующего перезапуска, при 'false' советник закроет все позиции и возобновит торговлю (начнёт торговлю с 'Нулевого цикла')