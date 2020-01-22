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iForce Martingale - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Сигналы получаем с индикатора iForce (Force Index, Force). Сигналы получаем только в момент рождения нового бара. Нет ни Стоп лосс ни Тейк профит ни трейлинга. В данном советнике реализована работа только по BUY сигналам.
Советник оперирует таким понятием, как 'Нулевой цикл' - в рынке нет позиций открытых данным советником. Далее при открытии первой позиции советник будет принимать к сведению сигналы только в направлении первой позиции. Например первый сигнал был на открытие BUY позиции. Значит дальше, до момента выхода на 'Нулевой цикл', советник будет реагировать только на BUY сигналы и игнорировать SELL сигналы.
Размер первой позиции задаётся в 'Start Lot Money management: Lot OR Risk' и 'The value for 'Start Lot Money management'.
Сигналы индикатора
- Покупать желательно тогда, когда во время тенденции к повышению Force Index станет минусовым (упадет ниже нулевой линии);
- Сигнал к продаже поступает, когда во время тенденции к понижению Force Index становится положительным;
Мартингейл
При достижении заданной прибыли 'Martingale: Targeted Profit' советник начинает закрывать все позиции и выходит на 'Нулевой цикл'. Если текущая совокупная прибыль отрицательная (учитывается Прибыль и Своп) - новая позиция будет открыта увеличенным лотом: объём последней позиции умножается на ' Martingale: Coefficient'.
Ограничение на рассчитанный объём позиции задаётся в 'Martingale: Max Volume' - если рассчитанный объём позиции окажется равен или больше то возможно два варианта:
- 'Martingale: Close All and Stop if Max Volume' - при 'true' советник закроет все позиции и остановит торговлю до следующего перезапуска, при 'false' советник закроет все позиции и возобновит торговлю (начнёт торговлю с 'Нулевого цикла')
Работа отложенными ордерами. Задаётся время для размещения и время для удаления отложенных ордеров.Trailing Panel
Советник выполняющий трейлинг по текущему символу с настройками Magic number. Панель строится на базе класса CDialog.
Торговая стратегия на неудавшихся пробоях индикатора iBands (Bollinger Bands, BB)Percentage of Balance
Советник закрывает все позиции и удаляет все отложенные ордера при достижении прибыли или просадки (задаются в процентах от Баланса торгового счёта)