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Советники

iForce Martingale - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1955
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Принцип работы

Сигналы получаем с индикатора iForce (Force Index, Force). Сигналы получаем только в момент рождения нового бара. Нет ни Стоп лосс ни Тейк профит ни трейлинга. В данном советнике реализована работа только по BUY сигналам.

Советник оперирует таким понятием, как 'Нулевой цикл' - в рынке нет позиций открытых данным советником. Далее при открытии первой позиции советник будет принимать к сведению сигналы только в направлении первой позиции. Например первый сигнал был на открытие BUY позиции. Значит дальше, до момента выхода на 'Нулевой цикл', советник будет реагировать только на BUY сигналы и игнорировать SELL сигналы.

Размер первой позиции задаётся в 'Start Lot Money management: Lot OR Risk' и 'The value for 'Start Lot Money management'.

Сигналы индикатора

  • Покупать желательно тогда, когда во время тенденции к повышению Force Index станет минусовым (упадет ниже нулевой линии);
  • Сигнал к продаже поступает, когда во время тенденции к понижению Force Index становится положительным;

Мартингейл

При достижении заданной прибыли 'Martingale: Targeted Profit' советник начинает закрывать все позиции и выходит на 'Нулевой цикл'. Если текущая совокупная прибыль отрицательная (учитывается Прибыль и Своп) - новая позиция будет открыта увеличенным лотом: объём последней позиции умножается на ' Martingale: Coefficient'.

Ограничение на рассчитанный объём позиции задаётся в 'Martingale: Max Volume' - если рассчитанный объём позиции окажется равен или больше то возможно два варианта:

  • 'Martingale: Close All and Stop if Max Volume' - при 'true' советник закроет все позиции и остановит торговлю до следующего перезапуска, при 'false' советник закроет все позиции и возобновит торговлю (начнёт торговлю с 'Нулевого цикла')


iForce Martingale

    Pending Place Pause Delete Pending Place Pause Delete

    Работа отложенными ордерами. Задаётся время для размещения и время для удаления отложенных ордеров.

    Trailing Panel Trailing Panel

    Советник выполняющий трейлинг по текущему символу с настройками Magic number. Панель строится на базе класса CDialog.

    iBands Breakdown iBands Breakdown

    Торговая стратегия на неудавшихся пробоях индикатора iBands (Bollinger Bands, BB)

    Percentage of Balance Percentage of Balance

    Советник закрывает все позиции и удаляет все отложенные ордера при достижении прибыли или просадки (задаются в процентах от Баланса торгового счёта)