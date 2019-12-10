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Индикаторы

MyUSDx - индикатор для MetaTrader 4

[Удален]
Просмотров:
6410
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(13)
Опубликован:
Menu.png (29.8 KB)
USDindex.mq4 (8.85 KB) просмотр
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Просмотрев многочисленные публикации индикаторов формирующих индекс доллара не нашел того что мне нужно. Пришлось написать самому.
В чем отличие? В этой версии для расчета индекса можно вводить до 12 произвольных пар котирующихся относительно USD. По каждой из них можно указать нужный "вес". Нужно это далеко не всем, но некоторым трейдерам ОЧЕНЬ нужно.

Как установить?

Скачать файл, скопировать его в папку Indicators, открыть в обзоре рынка нужные символы, перезагрузить терминал. Или открыть файл встроенным редактором и скомпилировать.

Как настроить?

Если Вам нужен стандартный индекс доллара, то ничего настраивать не нужно. Просто установите индикатор и переключите график на нужный таймфрейм.
Если же вы хотите сделать свой вариант индекса, то, добавив нужные символы в Обзоре рынка, впишите их в том же виде как они видны в Обзоре рынка в пустые поля во входных параметрах и подберите нужный вес каждого из символов. ненужны для вашей "корзины" символы можно удалять - пустые поля не обрабатываются. Значение "Вес" удаленных символов убирать не обязательно - эти значения не будут участвовать в расчете.

Нужен индекс по стандартной формуле, но у моего брокера нет пары USDSEK, что делать?

Действительно есть такие брокеры. В этом случае возможны два варианта действий:
1. Удалить название символа, которого нет у брокера. Расчет индекса будет немного искажен, но все же близок к стандартному по тенденции изменения значений.
2. Установить индикатор в терминале брокера, у которого есть все нужные пары.

На картинке показан индикатор установленный на график GBPUSD H1.
Как видите изменение тренда фунта довольно точно соответствует тренду индекса доллара.




rectangle orders rectangle orders

Советник выставляет отложенные ордера по сторонам прямоугольников

Work Time Work Time

Функция предназначена для ограничения времени работы эксперта или скрипта.

eSignalForEvents eSignalForEvents

Оповещает звуковым сигналом об установке или закрытии любых ордеров.

Прогноз на базе корреляции. Прогноз на базе корреляции.

Построение прогноза на базе корреляционного метода.