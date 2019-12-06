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Советники

SilverTrend Signal Delay - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2790
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник работает по сигналам пользовательского индикатора SilverTrend. Проверка сигнала только в момент рождения нового бара. На текущем баре (на нулевом баре, на баре #0, на самом правом баре на графике) сигнал никогда не проверяется. 

Особенность: параметр "Signal Delay" - задержка сигнала, измеряется в барах. Позволяет входить в позицию не сразу, а через " Signal Delay" баров.

Торговые сигналы:

Сигнал SELL: в индикаторном буфере 0 ("Silver Sell") появилось значение больше нуля, сигнал BUY: в индикаторном буфере 1 ("Silver Buy") появилось значение больше нуля. 

SilverTrend Signal Delay


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра  Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в  Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра  Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

      VR---SETKA---3_v2 VR---SETKA---3_v2

      VR---SETKA---3_v2 - советник для MetaTrader 5. Продолжение VR---SETKA---3 . Советник сетка работает по принципу мартина. Сетка. Мартингейл. Использовать только на hedge счетах.

      TrendSize TrendSize

      Трендовый индикатор с цветовой разметкой размера тенденции

      Bollinger Band Two MA and Zig-Zag 2 Bollinger Band Two MA and Zig-Zag 2

      Модификация первой версии "Bollinger Band Two MA and Zig-Zag"

      S-v1 S-v1

      Торговая панель, с возможностью использования в тестере.