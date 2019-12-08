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S-v1 - эксперт для MetaTrader 5
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Bollinger Band Two MA and Zig-Zag 2
Модификация первой версии "Bollinger Band Two MA and Zig-Zag"SilverTrend Signal Delay
Краткое описание
Simple Trailing 2
Советник-утилита: выполняет трейлинг прибыльных позиций по текущему символуTrailing Equity Money
Трейлинг по Equity. Расчёты в деньгах депозита (не в процентах!). Работа с глобальными переменными терминала