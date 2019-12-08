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S-v1 - эксперт для MetaTrader 5

SEM
SEM

SEM

7 кодов 2 темы 349 комментариев
Просмотров:
3089
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая панель, с возможностью использования в тестере.

Часть кода использована из CodeBase, спасибо авторам за открытый доступ к коду.



Bollinger Band Two MA and Zig-Zag 2 Bollinger Band Two MA and Zig-Zag 2

Модификация первой версии "Bollinger Band Two MA and Zig-Zag"

SilverTrend Signal Delay SilverTrend Signal Delay

Краткое описание

Simple Trailing 2 Simple Trailing 2

Советник-утилита: выполняет трейлинг прибыльных позиций по текущему символу

Trailing Equity Money Trailing Equity Money

Трейлинг по Equity. Расчёты в деньгах депозита (не в процентах!). Работа с глобальными переменными терминала