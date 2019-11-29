Индикатор предоставляет множество информации для анализа. Смена тренда происходит при пробитии максимума, минимума за N(параметр Range) баров.

Основная стратегия использования заключается в том - что если гистограмма индикатора начинает принимать яркие цвета, то вероятно входить в направлении тренда уже поздно.



