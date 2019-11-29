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Индикаторы

TrendSize - индикатор для MetaTrader 5

Mikhail Sergeev
Mikhail Sergeev

Mikhail Sergeev

3.9 (302)
Mikhail Sergeev is a qualified specialist in the field of trading with 17 years of experience. An expert in the development of indicators and trading systems for MetaTrader 5.
I work in a team with the best guys from TrendRiders. Together we create powerful tools for analyzing stock charts.
14 продуктов 3 сигнала 17 кодов 3 темы 38 комментариев
Просмотров:
5514
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор предоставляет множество информации для анализа. Смена тренда происходит при пробитии максимума, минимума за N(параметр Range) баров.

Основная стратегия использования заключается в том - что если гистограмма индикатора начинает принимать яркие цвета, то вероятно входить в направлении тренда  уже поздно. 


    iStochastic iRSI EA iStochastic iRSI EA

    Торговая стратегия на одновременных сигналах iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)

    Step Pending Orders 2 Step Pending Orders 2

    Работа отложенными Limit или Stop ордерами. Подтягивание отложенных ордеров следом за ценой.

    VR---SETKA---3_v2 VR---SETKA---3_v2

    VR---SETKA---3_v2 - советник для MetaTrader 5. Продолжение VR---SETKA---3 . Советник сетка работает по принципу мартина. Сетка. Мартингейл. Использовать только на hedge счетах.

    SilverTrend Signal Delay SilverTrend Signal Delay

    Краткое описание