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Step Pending Orders 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Модификация первой версии Step Pending Orders
Добавлено в версии 2:
выбор типа отложенных ордеров: или Limit или Stop
Идея торговой стратегии
Советник выставляет отложенные Buy limit и Sell limit (или Buy stop и Sell stop) ордера. Осуществляет подтягивание отложенных ордеров следом за ценой (Buy limit и Sell stop подтягиваются вверх, а Sell limit и Buy stop подтягиваются вниз). Отложенные ордера подтягиваются за ценой на расстояние Pending: Trailing Stop.
Торговый сигнал к выставлению отложенных ордеров:
В рынке нет позиций и отложенных ордеров. После получения сигнала выдаётся команда на выставление отложенных ордеров. Команда не будет исполнена пока текущий спред больше заданного в параметре Maximum spread. Как только спред разрешает выставить отложенные ордера ОТ ТЕКУЩЕЙ цены на расстоянии Pending: Indent выставятся отложенные ордера.
Советник размещает отложенный ордер. После срабатывания отложенного ордера для позиции включается трейлингADX_SimpleMA
Модификация стандартного индикатора ADX с сглаживанием простой МА, для уменьшения ложных сигналов.
Торговая стратегия на одновременных сигналах iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)TrendSize
Трендовый индикатор с цветовой разметкой размера тенденции