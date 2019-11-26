CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Step Pending Orders 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3611
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Модификация первой версии Step Pending Orders

Добавлено в версии 2:

выбор типа отложенных ордеров: или Limit или Stop 

Идея торговой стратегии

Советник выставляет отложенные Buy limit и Sell limit (или Buy stop и Sell stop) ордера. Осуществляет подтягивание отложенных ордеров следом за ценой (Buy limit и Sell stop подтягиваются вверх, а Sell limit и Buy stop подтягиваются вниз). Отложенные ордера подтягиваются за ценой на расстояние   Pending: Trailing Stop.

Торговый сигнал к выставлению отложенных ордеров:

В рынке нет позиций и отложенных ордеров. После получения сигнала выдаётся команда на выставление отложенных ордеров. Команда не будет исполнена пока текущий спред больше заданного в параметре   Maximum spread. Как только спред разрешает выставить отложенные ордера ОТ ТЕКУЩЕЙ цены на расстоянии Pending: Indent выставятся отложенные ордера.

Step Pending Orders 2

    Place Pending Order and Trailing Place Pending Order and Trailing

    Советник размещает отложенный ордер. После срабатывания отложенного ордера для позиции включается трейлинг

    ADX_SimpleMA ADX_SimpleMA

    Модификация стандартного индикатора ADX с сглаживанием простой МА, для уменьшения ложных сигналов.

    iStochastic iRSI EA iStochastic iRSI EA

    Торговая стратегия на одновременных сигналах iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)

    TrendSize TrendSize

    Трендовый индикатор с цветовой разметкой размера тенденции