Step Pending Orders 2

Модификация первой версии Step Pending Orders

Добавлено в версии 2:

выбор типа отложенных ордеров: или Limit или Stop

Идея торговой стратегии

Советник выставляет отложенные Buy limit и Sell limit (или Buy stop и Sell stop) ордера. Осуществляет подтягивание отложенных ордеров следом за ценой (Buy limit и Sell stop подтягиваются вверх, а Sell limit и Buy stop подтягиваются вниз). Отложенные ордера подтягиваются за ценой на расстояние Pending: Trailing Stop.

Торговый сигнал к выставлению отложенных ордеров:

В рынке нет позиций и отложенных ордеров. После получения сигнала выдаётся команда на выставление отложенных ордеров. Команда не будет исполнена пока текущий спред больше заданного в параметре Maximum spread. Как только спред разрешает выставить отложенные ордера ОТ ТЕКУЩЕЙ цены на расстоянии Pending: Indent выставятся отложенные ордера.



