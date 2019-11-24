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Индикаторы

ADX_SimpleMA - индикатор для MetaTrader 5

Стандартные индикаторы
Опубликовал:
SEM
SEM

SEM

7 кодов 2 темы 349 комментариев
Просмотров:
3454
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Модификация стандартного индикатора ADX с сглаживанием простой МА, для уменьшения ложных сигналов.

На скриншоте представлены два индикатора для сравнения с одним периодом расчета ADX


 

BreakOut15 2 BreakOut15 2

Стратегия на пересечении двух iMA (пересечение минимум на размер "BreakOut Level"). Рабочее время от Start Hour до End Hour

DrawingOrders DrawingOrders

Класс для рисования отложных ордеров на графике после тестирования, как это было в МТ4.

Place Pending Order and Trailing Place Pending Order and Trailing

Советник размещает отложенный ордер. После срабатывания отложенного ордера для позиции включается трейлинг

Step Pending Orders 2 Step Pending Orders 2

Работа отложенными Limit или Stop ордерами. Подтягивание отложенных ордеров следом за ценой.