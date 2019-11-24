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ADX_SimpleMA - индикатор для MetaTrader 5
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BreakOut15 2
Стратегия на пересечении двух iMA (пересечение минимум на размер "BreakOut Level"). Рабочее время от Start Hour до End HourDrawingOrders
Класс для рисования отложных ордеров на графике после тестирования, как это было в МТ4.
Place Pending Order and Trailing
Советник размещает отложенный ордер. После срабатывания отложенного ордера для позиции включается трейлингStep Pending Orders 2
Работа отложенными Limit или Stop ордерами. Подтягивание отложенных ордеров следом за ценой.