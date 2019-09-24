Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Step Pending Orders - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2159
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея торговой стратегии
Советник выставляет отложенный Buy limit и Sell limit ордер. Осуществляет подтягивание отложенных Limit ордеров следом за ценой (Buy limit подтягивается вверх, а Sell limit подтягивается вниз). Отложенные ордера подтягиваются за ценой на расстояние Pending: Trailing Stop.
Торговый сигнал к выставлению отложенных ордеров:
В рынке нет позиций и отложенных ордеров. После получения сигнала выдаётся команда на выставление отложенных ордеров. Команда не будет исполнена пока текущий спред больше заданного в параметре Maximum spread. Как только спред разрешает выставить отложенные ордера ОТ ТЕКУЩЕЙ цены на расстоянии Pending: Indent выставятся отложенные ордера.
Три стратегии на основе iRSI (Relative Strength Index, RSI) в одном советнике на основе пользовательского индикатора "RSI Custom Smoothing 3"Close Far Position
Поиск самой дальней (и убыточной) позиции и попытка перекрыть её убыток серией прибыльных позиций
Торговая стратегия на индикаторах iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iMFI (Money Flow Index, MFI)iStochastic iMFI Multicurrency
Мультисимвольная версия советника "iStochastic iMFI EA"