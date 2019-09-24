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Step Pending Orders - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2159
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник выставляет отложенный Buy limit и Sell limit ордер. Осуществляет подтягивание отложенных Limit ордеров следом за ценой (Buy limit подтягивается вверх, а Sell limit подтягивается вниз). Отложенные ордера подтягиваются за ценой на расстояние  Pending: Trailing Stop.

Торговый сигнал к выставлению отложенных ордеров:

В рынке нет позиций и отложенных ордеров. После получения сигнала выдаётся команда на выставление отложенных ордеров. Команда не будет исполнена пока текущий спред больше заданного в параметре  Maximum spread. Как только спред разрешает выставить отложенные ордера ОТ ТЕКУЩЕЙ цены на расстоянии Pending: Indent выставятся отложенные ордера.

Step Pending Orders

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