Step Pending Orders

Идея торговой стратегии

Советник выставляет отложенный Buy limit и Sell limit ордер. Осуществляет подтягивание отложенных Limit ордеров следом за ценой (Buy limit подтягивается вверх, а Sell limit подтягивается вниз). Отложенные ордера подтягиваются за ценой на расстояние Pending: Trailing Stop.

Торговый сигнал к выставлению отложенных ордеров:

В рынке нет позиций и отложенных ордеров. После получения сигнала выдаётся команда на выставление отложенных ордеров. Команда не будет исполнена пока текущий спред больше заданного в параметре Maximum spread. Как только спред разрешает выставить отложенные ордера ОТ ТЕКУЩЕЙ цены на расстоянии Pending: Indent выставятся отложенные ордера.



