Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DrawingOrders - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1699
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Drawing_HistoryPendingOrders - рисует на графике историю отложных ордеров в виде линий
Save_HistoryPendingOrders - сохраняет историю отложных ордеров в файл
Рекомендации по использованию:
Метод "Save_HistoryPendingOrders()" поместить в блок OnTester() эксперта.
double OnTester() { CDrawingOrders::Save_HistoryPendingOrders(); //--- return(0); }
Метод "Drawing_HistoryPendingOrders();" поместить в блок OnInit() индикатора.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping CDrawingOrders::Drawing_HistoryPendingOrders(); //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
Прикрепить индикатор на график и создать шаблон с именем "tester.tpl".
Индикатор является адаптацией со скрипта, взятого с МТ4. Технически выполняет все те же функции, что и оригинальный MVCA.Two Rivers Alert
Сигнальный индикатор на основе двух индикаторов iMA (Moving Average). При появлении стрелки звучит Alert (один раз на бар)
Стратегия на пересечении двух iMA (пересечение минимум на размер "BreakOut Level"). Рабочее время от Start Hour до End HourADX_SimpleMA
Модификация стандартного индикатора ADX с сглаживанием простой МА, для уменьшения ложных сигналов.