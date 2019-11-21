Drawing_HistoryPendingOrders - рисует на графике историю отложных ордеров в виде линий

Save_HistoryPendingOrders - сохраняет историю отложных ордеров в файл





Рекомендации по использованию:

Метод "Save_HistoryPendingOrders()" поместить в блок OnTester() эксперта.

double OnTester () { CDrawingOrders::Save_HistoryPendingOrders(); return ( 0 ); }





Метод "Drawing_HistoryPendingOrders();" поместить в блок OnInit() индикатора.

int OnInit () { CDrawingOrders::Drawing_HistoryPendingOrders(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }





Прикрепить индикатор на график и создать шаблон с именем "tester.tpl".











