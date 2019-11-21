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DrawingOrders - библиотека для MetaTrader 5

Mikhail Sergeev
Mikhail Sergeev

Mikhail Sergeev

3.9 (302)
Mikhail Sergeev is a qualified specialist in the field of trading with 17 years of experience. An expert in the development of indicators and trading systems for MetaTrader 5.
I work in a team with the best guys from TrendRiders. Together we create powerful tools for analyzing stock charts.
14 продуктов 3 сигнала 17 кодов 3 темы 38 комментариев
Просмотров:
1699
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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    Drawing_HistoryPendingOrders -  рисует на графике историю отложных ордеров в виде линий

    Save_HistoryPendingOrders      - сохраняет историю отложных ордеров в файл


Рекомендации по использованию:

Метод "Save_HistoryPendingOrders()" поместить в блок OnTester() эксперта.

double OnTester() 
{ 
    CDrawingOrders::Save_HistoryPendingOrders();
    //--- 
    return(0);  
}


Метод "Drawing_HistoryPendingOrders();" поместить в блок OnInit() индикатора.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
    //--- indicator buffers mapping
    CDrawingOrders::Drawing_HistoryPendingOrders();
    //---
    return(INIT_SUCCEEDED);
}


Прикрепить индикатор на график и создать шаблон с именем "tester.tpl".




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Индикатор является адаптацией со скрипта, взятого с МТ4. Технически выполняет все те же функции, что и оригинальный MVCA.

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