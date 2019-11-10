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Spread Visual - индикатор для MetaTrader 5
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News template
News templateVolumes Alert
На основе индикатора iVolumes - подаёт сигнал, когда iVolumes пересекает горизонтальную линию, нанесённую в окно индикатора
iSAR Pending Stop
Торговая стратегия на сигналах индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR) и отложенных Stop ордерахChartPriceOnDropped Modification
Скрипт модифицирует Тейк профит позиций и отложенных ордеров ценой на которую он был брошен