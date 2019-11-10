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Индикаторы

Spread Visual - индикатор для MetaTrader 5

SEM
SEM

SEM

7 кодов 2 темы 349 комментариев
Просмотров:
2944
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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News template News template

News template

Volumes Alert Volumes Alert

На основе индикатора iVolumes - подаёт сигнал, когда iVolumes пересекает горизонтальную линию, нанесённую в окно индикатора

iSAR Pending Stop iSAR Pending Stop

Торговая стратегия на сигналах индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR) и отложенных Stop ордерах

ChartPriceOnDropped Modification ChartPriceOnDropped Modification

Скрипт модифицирует Тейк профит позиций и отложенных ордеров ценой на которую он был брошен