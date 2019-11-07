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Индикаторы

News template - индикатор для MetaTrader 5

SEM
SEM

SEM

7 кодов 2 темы 349 комментариев
Просмотров:
3278
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Volumes Alert Volumes Alert

На основе индикатора iVolumes - подаёт сигнал, когда iVolumes пересекает горизонтальную линию, нанесённую в окно индикатора

Реализация делегата Реализация делегата

Реализация делегата, средствами mql

Spread Visual Spread Visual

Вывод спреда на график. Для оценки уровня спреда по отношению к свече данного инструмента и таймфрейма.

iSAR Pending Stop iSAR Pending Stop

Торговая стратегия на сигналах индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR) и отложенных Stop ордерах