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News template - индикатор для MetaTrader 5
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Volumes Alert
На основе индикатора iVolumes - подаёт сигнал, когда iVolumes пересекает горизонтальную линию, нанесённую в окно индикатораРеализация делегата
Реализация делегата, средствами mql
Spread Visual
Вывод спреда на график. Для оценки уровня спреда по отношению к свече данного инструмента и таймфрейма.iSAR Pending Stop
Торговая стратегия на сигналах индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR) и отложенных Stop ордерах