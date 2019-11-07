На основе индикатора iVolumes - подаёт сигнал, когда iVolumes пересекает горизонтальную линию, нанесённую в окно индикатора

Вывод спреда на график. Для оценки уровня спреда по отношению к свече данного инструмента и таймфрейма.

Торговая стратегия на сигналах индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR) и отложенных Stop ордерах