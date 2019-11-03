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Volumes Alert - индикатор для MetaTrader 5
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На основе индикатора iVolumes: пользователь наносит графический объект (OBJ_HLINE) "Горизонтальная линия" в окно индикатора. Когда индикатор достигнет или пересечёт эту линию, будет проигран звук и выдан Alert.
Настройки:
- имя линии должно совпадать с параметром "Line Alert"
- заданный звук "Sound Name"
- воспроизводится заданное количество раз "Repetitions"
- с заданной паузой "Pause"
Реализация делегата
Реализация делегата, средствами mqlStop Balance Percentage
Утилита: советник производит трейлинг баланса торгового счёта. Трейлинг задаётся в процентах
News template
News templateSpread Visual
Вывод спреда на график. Для оценки уровня спреда по отношению к свече данного инструмента и таймфрейма.