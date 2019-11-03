Volumes Alert

На основе индикатора iVolumes: пользователь наносит графический объект (OBJ_HLINE) "Горизонтальная линия" в окно индикатора. Когда индикатор достигнет или пересечёт эту линию, будет проигран звук и выдан Alert.

Настройки:

имя линии должно совпадать с параметром " Line Alert "

" заданный звук " Sound Name "

воспроизводится заданное количество раз " Repetitions "

с заданной паузой " Pause "



