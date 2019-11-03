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Индикаторы

Volumes Alert - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4965
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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На основе индикатора iVolumes: пользователь наносит графический объект (OBJ_HLINE) "Горизонтальная линия" в окно индикатора. Когда индикатор достигнет или пересечёт эту линию, будет проигран звук и выдан Alert.

Настройки:

  • имя линии должно совпадать с параметром "Line Alert"
  • заданный звук "Sound Name"
  • воспроизводится заданное количество раз "Repetitions" 
  • с заданной паузой "Pause"

Volumes Alert

Реализация делегата Реализация делегата

Реализация делегата, средствами mql

Stop Balance Percentage Stop Balance Percentage

Утилита: советник производит трейлинг баланса торгового счёта. Трейлинг задаётся в процентах

News template News template

News template

Spread Visual Spread Visual

Вывод спреда на график. Для оценки уровня спреда по отношению к свече данного инструмента и таймфрейма.