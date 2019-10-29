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Stop Balance Percentage - эксперт для MetaTrader 5
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Советник-утилита (основа взята из Stop Balance).
Отслеживает общий баланс на торговом счёте - то есть работает по всем символам и с любым magic number. Имеет два параметра:
- Balance Stop, % - трейлинг баланса, в процентах от баланса
- Balance Step, % - шаг трейлинга, в процентах от баланса
В комментарии на графике выводится расчётный баланс - при достижении этого значения все позиции на торговом счёте будут закрыты.
Percolator Multicurrency 3
Мультисимвольная торговля. Индивидуальные настройки для каждого символа. Наращивание позиций. Отложенные Limit ордера. Вывод Тейк профита в безубыток. Страховка прибыли.Stochastic Time Control
Индикатор на базе iStochastic в котором можно настраивать в какой временной период скрывать значения
Реализация делегата
Реализация делегата, средствами mqlVolumes Alert
На основе индикатора iVolumes - подаёт сигнал, когда iVolumes пересекает горизонтальную линию, нанесённую в окно индикатора