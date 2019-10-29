Stop Balance Percentage

Советник-утилита (основа взята из Stop Balance).

Отслеживает общий баланс на торговом счёте - то есть работает по всем символам и с любым magic number. Имеет два параметра:

Balance Stop, % - трейлинг баланса, в процентах от баланса

Balance Step, % - шаг трейлинга, в процентах от баланса

В комментарии на графике выводится расчётный баланс - при достижении этого значения все позиции на торговом счёте будут закрыты.