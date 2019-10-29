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Советники

Stop Balance Percentage - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2057
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Советник-утилита (основа взята из Stop Balance).

Отслеживает общий баланс на торговом счёте - то есть работает по всем символам и с любым magic number. Имеет два параметра:

  • Balance Stop, % - трейлинг баланса, в процентах от баланса
  • Balance Step, % - шаг трейлинга, в процентах от баланса

Stop Balance Percentage

В комментарии на графике выводится расчётный баланс - при достижении этого значения все позиции на торговом счёте будут закрыты.

    Percolator Multicurrency 3 Percolator Multicurrency 3

    Мультисимвольная торговля. Индивидуальные настройки для каждого символа. Наращивание позиций. Отложенные Limit ордера. Вывод Тейк профита в безубыток. Страховка прибыли.

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    Реализация делегата Реализация делегата

    Реализация делегата, средствами mql

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