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Pure Fractals EA - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Работа (поиск сигнала) только на новом баре. Советник торгует по пользовательскому индикатору Pure Fractals.
Можно выбрать три вида торговли (задаётся в параметре Type of trade: )
- Market orders - при получении сигнала открывается позиция по рынку
- Pending orders - при получении сигнала выставляется или отложенный limit ордер или отложенный stop ордер
Торговые сигналы:
На баре #3 проверятся наличие верхнего или нижнего фрактала. В зависимости от вида торговли и реверса сигнала (реверс задаётся в параметре Reverse) при обнаружении фрактала на баре #3, будут выдаваться такие сигналы:
|Fractal on bar #3
|Market
|Market
Reverse
|Pending
|Pending
Reverse
|Upper
|Buy
|Sell
|Buy stop
|Sell limit
|Lower
|Sell
|Buy
|Sell stop
|Buy limit
Нюансы по работе с отложенными ордерами:
Каждый отложенный ордер имеет свой срок жизни (задаётся в минутах в параметре Pending: Expiration). Если установить время жизни меньше 15 минут, то время жизни будет принудительно выставлено на 15 минут.
После получения сигнала советник будет пытаться выставить отложенный ордер на расстоянии Pending: Indent от текущей цены. Почему именно "пытаться"? Дело в том, что:
- советник будет проверять чтобы текущий спред (разница между ценой Ask и Bid) была не больше заданной величины Pending: Maximum spread
- советник будет проверять, чтобы расстояние Pending: Indent не оказалось слишком близко от текущей цены - и если это расстояние будет слишком близко, то итоговая цена отложенного ордера будет скорректирована (отложенный ордер отодвинется от текущей цены на расстояние большее, чем Pending: Indent)
Подробнее о настройках советника:
ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЖИМА Market orders!
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Ообщее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция (ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЖИМА Market orders!)
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала (ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЖИМА Market orders!)
ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЖИМА Market orders!
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Более строгий ФракталLock Loss
Советник-утилита: при определённой просадке для каждой убыточной позиции открывает позицию таким же объёмом но противоположного направления.
Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вверх и вниз от текущей цены.Pips Close Multicurrency
Советник-утилита: закрывает позицию по любому символу и с любым Magic number если эта позиция убыточна на N- points