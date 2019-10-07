Идея торговой стратегии

Работа (поиск сигнала) только на новом баре. Советник торгует по пользовательскому индикатору Pure Fractals.

Можно выбрать три вида торговли (задаётся в параметре Type of trade: )

Market orders - при получении сигнала открывается позиция по рынку

- при получении сигнала открывается позиция по рынку Pending orders - при получении сигнала выставляется или отложенный limit ордер или отложенный stop ордер

Торговые сигналы:

На баре #3 проверятся наличие верхнего или нижнего фрактала. В зависимости от вида торговли и реверса сигнала (реверс задаётся в параметре Reverse) при обнаружении фрактала на баре #3, будут выдаваться такие сигналы:

Fractal on bar #3 Market Market

Reverse Pending Pending

Reverse Upper Buy Sell Buy stop Sell limit Lower Sell Buy Sell stop Buy limit





Нюансы по работе с отложенными ордерами:

Каждый отложенный ордер имеет свой срок жизни (задаётся в минутах в параметре Pending: Expiration). Если установить время жизни меньше 15 минут, то время жизни будет принудительно выставлено на 15 минут.

После получения сигнала советник будет пытаться выставить отложенный ордер на расстоянии Pending: Indent от текущей цены. Почему именно "пытаться"? Дело в том, что:

советник будет проверять чтобы текущий спред (разница между ценой Ask и Bid) была не больше заданной величины Pending: Maximum spread

советник будет проверять, чтобы расстояние Pending: Indent не оказалось слишком близко от текущей цены - и если это расстояние будет слишком близко, то итоговая цена отложенного ордера будет скорректирована (отложенный ордер отодвинется от текущей цены на расстояние большее, чем Pending: Indent)





Подробнее о настройках советника:

ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЖИМА Market orders! Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Ообщее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция (ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЖИМА Market orders!)

- в рынке всегда только одна позиция (ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЖИМА Market orders!) Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала (ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЖИМА Market orders!)

ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЖИМА Market orders! Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.