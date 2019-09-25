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iStochastic iMFI EA - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Советник использует сигналы индикаторов iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iMFI (Money Flow Index, MFI)
Торговые сигналы:
Для iStochastic и для iMFI задаются верхний и нижний уровни (Stochastic Level UP, Stochastic Level DOWN и MFI Level UP, MFI Level DOWN соответственно). Бар #0 - это самый ПРАВЫЙ бар на графике.
Сигнал BUY:
Stochastic Main #1 > Stochastic Signal #2 && Stochastic Main #1 > Stochastic Level UP && MFI #1 > MFI Level UP
Сигнал SELL:
Stochastic Main #1 < Stochastic Signal #2 && Stochastic Main #1 < Stochastic Level DOWN && MFI #1 < MFI Level DOWN
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Работа отложенными Limit ордерами. Подтягивание отложенных Limit ордеров следом за ценой.RSI Three Strategies
Три стратегии на основе iRSI (Relative Strength Index, RSI) в одном советнике на основе пользовательского индикатора "RSI Custom Smoothing 3"
Мультисимвольная версия советника "iStochastic iMFI EA"Custom Period Separators mt5.mq5
Пользовательский разделители периодов.