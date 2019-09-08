Суть в том что пробои имеют пустоту между двумя прилегаюшими барами.

Индикатор распознаёт такие пустоты и даёт возможность прокладывать по ним линии тренда.

Это интересный и новый подход.





В дополненее я решил расширить возможности. Более знакомые всем.

Прокладывать линии тренда по верху и низу свечи.

Однако начало и продолжение будет проходить по центру хвоста свечи, а не по его максимуму как принято ранее.





Индикатор может быть полезен в поиски фракталов, по задонному количеству баров

Number bar analysis





Индикатор подаёт сигналы при появлении новых пробоев.





Можете поделиться опытом если найдёте какие либо закономерности и паттерны по которым можно с большой вероятностью входить на рынок.









Так зараждалась идея почти 2 года назад



