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Индикаторы

BreakOut space center projection - индикатор для MetaTrader 4

Dimitri Nepomniachtchi
Dimitri Nepomniachtchi

Dimitri Nepomniachtchi

4.7 (4)
15 продуктов 3 кода 13 тем 169 комментариев
Просмотров:
10179
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Суть в том что пробои имеют пустоту между двумя прилегаюшими барами.

Индикатор распознаёт такие пустоты и даёт возможность прокладывать по ним линии тренда.

Это интересный и новый подход.


В дополненее я решил расширить возможности. Более знакомые всем.

Прокладывать линии тренда по верху и низу свечи.

Однако начало и продолжение будет проходить по центру хвоста свечи, а не по его максимуму как принято ранее.


Индикатор может быть полезен в поиски фракталов, по задонному количеству баров

Number bar analysis


Индикатор подаёт сигналы при появлении новых пробоев.


Можете поделиться опытом если найдёте какие либо закономерности и паттерны по которым можно с большой вероятностью входить на рынок.



Так зараждалась идея почти 2 года назад


    Пример функции, определяющей цену на границах равноудаленного канала Пример функции, определяющей цену на границах равноудаленного канала

    Функция, вычисляющая цены на границах равноудаленного канала OBJ_CHANNEL

    Сбор данных Сбор данных

    Сбор статистики по бумагам.

    Flashing Inscription Flashing Inscription

    Мигающая надпись.

    Custom Period Separators Custom Period Separators

    Пользовательский разделители периодов.