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BreakOut space center projection - индикатор для MetaTrader 4
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Суть в том что пробои имеют пустоту между двумя прилегаюшими барами.
Индикатор распознаёт такие пустоты и даёт возможность прокладывать по ним линии тренда.
Это интересный и новый подход.
В дополненее я решил расширить возможности. Более знакомые всем.
Прокладывать линии тренда по верху и низу свечи.
Однако начало и продолжение будет проходить по центру хвоста свечи, а не по его максимуму как принято ранее.
Индикатор может быть полезен в поиски фракталов, по задонному количеству баров
Number bar analysis
Индикатор подаёт сигналы при появлении новых пробоев.
Можете поделиться опытом если найдёте какие либо закономерности и паттерны по которым можно с большой вероятностью входить на рынок.
Так зараждалась идея почти 2 года назад
Функция, вычисляющая цены на границах равноудаленного канала OBJ_CHANNELСбор данных
Сбор статистики по бумагам.
Мигающая надпись.Custom Period Separators
Пользовательский разделители периодов.