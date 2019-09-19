CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

iMA Multi Averaging Period - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2415
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

На основе рассчитанной разницы между индикаторами iMA (Moving Average, MA) 

iMA Multi Averaging Period


    IPMSD indices MT5 IPMSD indices MT5

    5 индексов / критериев описывающие состояние / тип / поведение рынка

    Выключение компьютера Выключение компьютера

    Здесь приведены две функции для выключения и перезагрузки компьютера.

    iMA MAP EA iMA MAP EA

    Стратегия на основе пользовательского индикатора iMA Multi Averaging Period

    iAlligator EA iSAR Trailing iAlligator EA iSAR Trailing

    Торговая стратегия по индикатору iAlligator (Alligator) и трейлинг по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)