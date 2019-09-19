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iMA Multi Averaging Period - индикатор для MetaTrader 5
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На основе рассчитанной разницы между индикаторами iMA (Moving Average, MA)
IPMSD indices MT5
5 индексов / критериев описывающие состояние / тип / поведение рынкаВыключение компьютера
Здесь приведены две функции для выключения и перезагрузки компьютера.
iMA MAP EA
Стратегия на основе пользовательского индикатора iMA Multi Averaging PeriodiAlligator EA iSAR Trailing
Торговая стратегия по индикатору iAlligator (Alligator) и трейлинг по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)