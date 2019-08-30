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Советники

Candle 10 hours - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2146
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник один раз в день, в 10 часов (по времени торгового сервера) открывает позицию в зависимости от направления предыдущей свечи.

Торговые сигналы:

Предыдущая свеча бычья - открываем позицию BUY, предыдущая свеча медвежья - открываем позицию SELL.

Тест в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков":

Candle 10 hours


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра     Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в     Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра     Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

      Step By Step Step By Step

      Всегда держим только одну позицию. Открываем поочерёдно BUY и SELL

      HLine Manual HLine Manual

      Помощник в ручной торговле: открытие позиции в зависимости от размещённой горизонтальной линии

      Morning Rollback Morning Rollback

      Торговая система на утреннем откате. Запрет работы в понедельник и пятницу. Закрытие всех позиций при переходе с четверга на пятницу.

      Two Rivers Two Rivers

      Сигнальный индикатора на основе двух индикаторов iMA (Moving Average)