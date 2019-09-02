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Two Rivers - индикатор для MetaTrader 5
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Two Rivers использует в своих расчётах два индикатора iMA (Moving Average, MA) - один рассчитывается по ценам High, а второй по ценам Low. Назовём эти индикаторы iMA High и iMA Low соответственно.. Входные параметры, одинаковые для обоих индикаторов:
- MA's: averaging period - период усреднения обоих
- MA's: horizontal shift - смещение индикатора по горизонтали
- MA's: smoothing type - тип сглаживания
Сигналы индикатора:
Сигнал поступает только, если минимальная цена бара ниже индикатора iMA Low, а максимальная цена бара выше индикатора iMA High:
- бар бычий - рисуется стрелка в индикаторном буфере "Up"
- бар медвежий - рисуется стрелка в индикаторном буфере "Down"
Morning Rollback
Торговая система на утреннем откате. Запрет работы в понедельник и пятницу. Закрытие всех позиций при переходе с четверга на пятницу.Candle 10 hours
Советник открывает одну позицию в день в 10 часов
Two Rivers EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "Two Rivers". Работа отложенными Stop ордерамиAlert Position Open
Помощник - оповещает выбранным звуком об открытии позиции