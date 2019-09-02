CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Two Rivers - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3283
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Two Rivers использует в своих расчётах два индикатора iMA (Moving Average, MA) - один рассчитывается по ценам High, а второй по ценам Low. Назовём эти индикаторы iMA High и iMA Low соответственно.. Входные параметры, одинаковые для обоих индикаторов:

  • MA's: averaging period - период усреднения обоих 
  • MA's: horizontal shift - смещение индикатора по горизонтали
  • MA's: smoothing type - тип сглаживания 

Сигналы индикатора:

Сигнал поступает только, если минимальная цена бара ниже индикатора iMA Low, а максимальная цена бара выше индикатора iMA High:

  • бар бычий - рисуется стрелка в индикаторном буфере "Up"
  • бар медвежий - рисуется стрелка в индикаторном буфере "Down"

Two Rivers


    Morning Rollback Morning Rollback

    Торговая система на утреннем откате. Запрет работы в понедельник и пятницу. Закрытие всех позиций при переходе с четверга на пятницу.

    Candle 10 hours Candle 10 hours

    Советник открывает одну позицию в день в 10 часов

    Two Rivers EA Two Rivers EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "Two Rivers". Работа отложенными Stop ордерами

    Alert Position Open Alert Position Open

    Помощник - оповещает выбранным звуком об открытии позиции