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Step By Step - эксперт для MetaTrader 5
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Проверка идеи
Советник проверяет идею: какие можно получить результаты, если поочередно открывать позиции BUY и SELL. Из настроек используются только Стоп лосс и Тейк профит, трейлинга нет.
Торговые сигналы:
При первом запуске открывается позиция BUY. Далее (если только предыдущая позиция была закрыта по срабатыванию Stop loss или Take profit) открывается противоположная позиция. Например была открыта позиция BUY и она закрылась по Stop loss или Take profit - следующая позиция будет открыта SELL. Проверка сигнала осуществляется каждые Search signals секунд.
ВНИМАНИЕ: В советнике НЕОБХОДИМО ВСЕГДА указывать И Stop loss И Take profit!
Поиск результатов настоятельно рекомендую проводить в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков".
Тест на EURUSD c 2017 года:
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
Интервал поиска торговых сигналов задаётся в Search signals, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Помощник в ручной торговле: открытие позиции в зависимости от размещённой горизонтальной линииFalling Cat
Торговая стратегия на двух индикаторах iMA (Moving Aversage, MA) с применением мартингейла
Советник открывает одну позицию в день в 10 часовMorning Rollback
Торговая система на утреннем откате. Запрет работы в понедельник и пятницу. Закрытие всех позиций при переходе с четверга на пятницу.