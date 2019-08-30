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Step By Step - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2276
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Проверка идеи

Советник проверяет идею: какие можно получить результаты, если поочередно открывать позиции BUY и SELL. Из настроек используются только Стоп лосс и Тейк профит, трейлинга нет.

Торговые сигналы:

При первом запуске открывается позиция BUY. Далее (если только предыдущая позиция была закрыта по срабатыванию Stop loss или Take profit) открывается противоположная позиция. Например была открыта позиция BUY и она закрылась по Stop loss или Take profit - следующая позиция будет открыта SELL. Проверка сигнала осуществляется каждые  Search signals секунд.

ВНИМАНИЕ: В советнике НЕОБХОДИМО ВСЕГДА указывать И Stop loss И Take profit!

Поиск результатов настоятельно рекомендую проводить в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков".

Тест на EURUSD c 2017 года:

Step By Step


Подробнее о настройках советника:


Торговые настройки

Интервал поиска торговых сигналов задаётся в Search signals, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

    HLine Manual HLine Manual

    Помощник в ручной торговле: открытие позиции в зависимости от размещённой горизонтальной линии

    Falling Cat Falling Cat

    Торговая стратегия на двух индикаторах iMA (Moving Aversage, MA) с применением мартингейла

    Candle 10 hours Candle 10 hours

    Советник открывает одну позицию в день в 10 часов

    Morning Rollback Morning Rollback

    Торговая система на утреннем откате. Запрет работы в понедельник и пятницу. Закрытие всех позиций при переходе с четверга на пятницу.