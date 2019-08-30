Step By Step

Проверка идеи

Советник проверяет идею: какие можно получить результаты, если поочередно открывать позиции BUY и SELL. Из настроек используются только Стоп лосс и Тейк профит, трейлинга нет.

Торговые сигналы:

При первом запуске открывается позиция BUY. Далее (если только предыдущая позиция была закрыта по срабатыванию Stop loss или Take profit) открывается противоположная позиция. Например была открыта позиция BUY и она закрылась по Stop loss или Take profit - следующая позиция будет открыта SELL. Проверка сигнала осуществляется каждые Search signals секунд.

ВНИМАНИЕ: В советнике НЕОБХОДИМО ВСЕГДА указывать И Stop loss И Take profit!



Поиск результатов настоятельно рекомендую проводить в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков".

Тест на EURUSD c 2017 года:









Подробнее о настройках советника:





Торговые настройки



Интервал поиска торговых сигналов задаётся в Search signals, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.