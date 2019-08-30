Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
HLine Manual - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1890
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея торговой стратегии
Советник ожидает, что пользователь разместит на графике графический объект "Горизонтальная линия" с именем совпадающим с входным параметром HLine Name.
Торговые сигналы:
Если линии размещена ВЫШЕ текущей цены - это сигнал к открытию позиции BUY, если ниже - откроется позиция SELL. После получения сигнала линии с графика удаляется.
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Торговая стратегия на двух индикаторах iMA (Moving Aversage, MA) с применением мартингейлаiOBV Day Trading
Стратегия по индикатору iOBV (On Balance Volume, OBV)
Всегда держим только одну позицию. Открываем поочерёдно BUY и SELLCandle 10 hours
Советник открывает одну позицию в день в 10 часов