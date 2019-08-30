Falling Cat

Автор идеи - BeerGod

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Советник использует два индикатора iMA (Moving Aversage, MA) - MA Main и MA Signal. Также используется информация по типу последней открытой позиции и объёму последней открытой позиции. В случае отрицательной прибыли советник открывает позицию увеличенным лотом: умножает объём последней открытой позиции на Lot Coefficient.

Есть защита по спреду: если текущий спред больше Max Spread - позиции открываться не будут.

Закрытие всех позиций происходит при достижении уровня прибыли (в деньгах) Profit for close all.





Стратегии использующие увеличение объёма позиций для компенсации убытков на некотором отрезке времени могут иметь красивый рост баланса:





но в итоге всё заканчивается плачевно:









Подробнее о настройках советника:





Управление размером первоначальной позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.