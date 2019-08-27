Magic Number Statistics

Советник-информер

Советник собирает сводную информацию по всем magic number на торговом счёте и затем выводит эту информацию на экран. На рисунке ниже выведена информация по двум magic number: "15489" и "0"

Количество суммируется по всем символам: например если есть позиция BUY по EURUSD и позиция BUY по USDJPY - то общее количество будет равно "2".