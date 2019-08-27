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Magic Number Statistics - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1399
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Советник-информер

Советник собирает сводную информацию по всем magic number на торговом счёте и затем выводит эту информацию на экран. На рисунке ниже выведена информация по двум magic number: "15489" и "0"

Magic Number Statistics

Количество суммируется по всем символам: например если есть позиция BUY по EURUSD и позиция BUY по USDJPY - то общее количество будет равно "2".

    KeyDown EA 2 KeyDown EA 2

    Советник ожидает нажатие клавиш - команд к открытию и закрытию позиций

    Day bar Martingale Day bar Martingale

    Мартингейл. Открытие позиции на основе направления дневного бара

    Two Horizontal Line Two Horizontal Line

    Помощник в ручной торговле при помощи двух горизонтальных линий

    iChaikin Divergence iChaikin Divergence

    Советник торгует дивергенцию и двойную дивергенцию индикатора iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO). Поиск дивергенций - основа алгоритма CompareMaps из модуля торговых сигналов