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Magic Number Statistics - эксперт для MetaTrader 5
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Советник-информер
Советник собирает сводную информацию по всем magic number на торговом счёте и затем выводит эту информацию на экран. На рисунке ниже выведена информация по двум magic number: "15489" и "0"
Количество суммируется по всем символам: например если есть позиция BUY по EURUSD и позиция BUY по USDJPY - то общее количество будет равно "2".
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