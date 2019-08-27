Two Horizontal Line

Идея торговой стратегии

Пользователь первоначально наносит на график две линии - Horizontal Line "UP" Name и Horizontal Line "DOWN" Name. Дальше советник размещает эти линии по максимальной и минимальной цене предыдущего дня. При перемещении линий учитываются цены Open и Close так, что линия Horizontal Line "UP" Name всегда будет сверху, а линия Horizontal Line "DOWN" Name снизу.

Далее с интервалом Search signals проверяется пересечение этих линий ценой на таймфрейме H1. Текущий бар (на котором берется цена) задаётся через Current Bar #0.

Торговые сигналы:

В советнике используются два разных magic number - для управления позициями при пересечении линий Horizontal Line "UP" Name и Horizontal Line "DOWN" Name.

Цена Close на текущем баре:

выше линии Horizontal Line "UP" Name - сигнал к открытию BUY и закрытию SELL с идентификатором Magic UP number

- сигнал к открытию BUY и закрытию SELL с идентификатором ниже линии Horizontal Line "UP" Name - сигнал к открытию SELL и закрытию BUY с идентификатором Magic UP number

- сигнал к открытию SELL и закрытию BUY с идентификатором выше линии Horizontal Line "DOWN" Name - сигнал к открытию BUY и закрытию SELL с идентификатором Magic DOWN number

- сигнал к открытию BUY и закрытию SELL с идентификатором ниже линии Horizontal Line "DOWN" Name - сигнал к открытию SELL и закрытию BUY с идентификатором Magic DOWN number













Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.