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Two Horizontal Line - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2628
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Пользователь первоначально наносит на график две линии - Horizontal Line "UP" Name и Horizontal Line "DOWN" Name. Дальше советник размещает эти линии по максимальной и минимальной цене предыдущего дня.  При перемещении линий учитываются цены Open и Close так, что линия  Horizontal Line "UP" Name всегда будет сверху, а линия Horizontal Line "DOWN" Name снизу.

Далее с интервалом Search signals проверяется пересечение этих линий ценой на таймфрейме H1. Текущий бар (на котором берется цена) задаётся через  Current Bar #0. 

Торговые сигналы:

В советнике используются два разных magic number - для управления позициями при пересечении линий  Horizontal Line "UP" Name и Horizontal Line "DOWN" Name.

Цена Close на текущем баре:

  • выше линии Horizontal Line "UP" Name - сигнал к открытию BUY и закрытию SELL с идентификатором Magic UP number
  • ниже линии Horizontal Line "UP" Name - сигнал к открытию SELL и закрытию BUY с идентификатором Magic UP number
  • выше линии Horizontal Line "DOWN" Name - сигнал к открытию BUY и закрытию SELL с идентификатором Magic DOWN number
  • ниже линии Horizontal Line "DOWN" Name - сигнал к открытию SELL и закрытию BUY с идентификатором Magic DOWN number


Two Horizontal Line


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра    Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в    Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра    Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

      Magic Number Statistics Magic Number Statistics

      Вывод на график статистики по позициям и отложенным ордерам по всем magic number

      KeyDown EA 2 KeyDown EA 2

      Советник ожидает нажатие клавиш - команд к открытию и закрытию позиций

      iChaikin Divergence iChaikin Divergence

      Советник торгует дивергенцию и двойную дивергенцию индикатора iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO). Поиск дивергенций - основа алгоритма CompareMaps из модуля торговых сигналов

      iOBV Day Trading iOBV Day Trading

      Стратегия по индикатору iOBV (On Balance Volume, OBV)