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Day bar Martingale - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Если это первый запуск советника или последняя позиция была закрыта с прибылью, тогда увеличение лота (параметр Lot Coefficient) не используется, а размер позиции рассчитывается на основе параметров Money management и Risk in percent for a deal. Если же последняя позиция была закрыта с убытком, тогда объём последней позиции умножается на Lot Coefficient.
Главное ограничение: когда будет достигнут такой расчётный размер лот, который нельзя будет обработать - советник прекращает торговлю и получается такой вот график:
Торговые сигналы:
Дневной бар бычий - открываем позицию BUY, дневной бар медвежий - открываем позицию SELL.
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
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