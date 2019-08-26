Day bar Martingale

Идея торговой стратегии

Если это первый запуск советника или последняя позиция была закрыта с прибылью, тогда увеличение лота (параметр Lot Coefficient) не используется, а размер позиции рассчитывается на основе параметров Money management и Risk in percent for a deal. Если же последняя позиция была закрыта с убытком, тогда объём последней позиции умножается на Lot Coefficient.

Главное ограничение: когда будет достигнут такой расчётный размер лот, который нельзя будет обработать - советник прекращает торговлю и получается такой вот график:

Торговые сигналы:

Дневной бар бычий - открываем позицию BUY, дневной бар медвежий - открываем позицию SELL.





Подробнее о настройках советника:





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.