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Советники

Buy Sell Trailing - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2466
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Советник работает на текущем символе и на любых magic number. Отдельно для BUY и SELL позиций рассчитывается цена безубытка, а затем учитывая параметры  Trailing Stop и Trailing Step осуществляется трейлинг:

Buy Sell Trailing

    Previous Day Two Pending Orders Previous Day Two Pending Orders

    Выставление двух отложенных Stop ордеров на High и Low (или Open и Close) предыдущего дня

    iMACD Volume increase iMACD Volume increase

    Стратегия на индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - открытие почти на каждом баре

    Pattern Recognition Pattern Recognition

    Работа с OHLC бара

    iMA Multi signal panel iMA Multi signal panel

    Краткое описание