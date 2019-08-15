Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Buy Sell Trailing - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2466
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник работает на текущем символе и на любых magic number. Отдельно для BUY и SELL позиций рассчитывается цена безубытка, а затем учитывая параметры Trailing Stop и Trailing Step осуществляется трейлинг:
Previous Day Two Pending Orders
Выставление двух отложенных Stop ордеров на High и Low (или Open и Close) предыдущего дняiMACD Volume increase
Стратегия на индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - открытие почти на каждом баре
Pattern Recognition
Работа с OHLC бараiMA Multi signal panel
Краткое описание