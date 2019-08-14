iMACD Volume increase

Идея торговой стратегии

Открывать по возможности больше позиций по сигналам индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Работа без Стоп лосс и Тейк профит. Позиция открывается только в момент рождения нового бара. Трейлинга нет - при получении торгового сигнала все противоположные позиции закрываются

Торговые сигналы:

Сигнал BUY: Гистограмма MACD выше нулевой линии и MACD на баре #1 выше MACD на баре #2 - открываем позицию BUY. Дополнительное условие: каждая последующая BUY позиций не может быть ниже предыдущей.

нулевой линии и MACD на баре #1 MACD на баре #2 - открываем позицию BUY. Дополнительное условие: каждая последующая BUY позиций не может быть ниже предыдущей. Сигнал SELL: Гистограмма MACD ниже нулевой линии и MACD на баре #1 ниже MACD на баре #2 - открываем позицию SELL. Дополнительное условие: каждая последующая SELL позиций не может быть выше предыдущей.

Пример EURUSD H1:









Подробнее о настройках советника:





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.