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iMACD Volume increase - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1824
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Открывать по возможности больше позиций по сигналам индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Работа без Стоп лосс и Тейк профит. Позиция открывается только в момент рождения нового бара. Трейлинга нет - при получении торгового сигнала все противоположные позиции закрываются

Торговые сигналы:

  • Сигнал BUY: Гистограмма MACD выше нулевой линии и MACD на баре #1 выше MACD на баре #2 - открываем позицию BUY. Дополнительное условие: каждая последующая BUY позиций не может быть ниже предыдущей.
  • Сигнал SELL: Гистограмма MACD ниже нулевой линии и MACD на баре #1 ниже MACD на баре #2 - открываем позицию SELL. Дополнительное условие: каждая последующая SELL позиций не может быть выше предыдущей.

Пример EURUSD H1:

iMACD Volume increase


Подробнее о настройках советника:


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

    Pending orders Three sessions Breakeven Pending orders Three sessions Breakeven

    Работа с отложенными Stop ордерами. Общий безубыток

    iMA MultiCurrency Multi-TimeFrame iMA MultiCurrency Multi-TimeFrame

    Торговая стратегия на нескольких символах и нескольких таймрфеймах

    Previous Day Two Pending Orders Previous Day Two Pending Orders

    Выставление двух отложенных Stop ордеров на High и Low (или Open и Close) предыдущего дня

    Buy Sell Trailing Buy Sell Trailing

    Раздельный трейлинг для BUY и SELL позиций.