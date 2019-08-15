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Previous Day Two Pending Orders - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Стратегия первоначально строится на предположении, что если предыдущая дневная свеча будет пробита - то движение продолжится.
Настройки стратегии:
* Минимальный размер предыдущей дневной свечи: (расчёт зависит от заданного Типа цен)
* Отступ - минимальный отступ от цены бара, при выставлении может оказаться больше заданного из-за минимально-допустимого уровня размещения (это настройки торгового сервера).
* Тип цен - можно выбирать по каким ценам выставлять отложенные ордера: по High и Low или Open и Close. Размер бара рассчитывается в соответствии с заданным типом цены.
* Переворот при Стоп лосс - при срабатывании Стоп лосс (и если итоговый результат закрытой позиции отрицательный) - открываем сразу противоположную позицию.
Отложенные ордера выставляются в момент рождения нового дневного бара. Стоп лосс ставится на место противоположного отложенного ордера, а Тейк профит выставляется таким же как и Стоп лосс.
При срабатывании отложенного ордера, оставшийся удаляется.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Стратегия на индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - открытие почти на каждом бареPending orders Three sessions Breakeven
Работа с отложенными Stop ордерами. Общий безубыток
Раздельный трейлинг для BUY и SELL позиций.Pattern Recognition
Работа с OHLC бара