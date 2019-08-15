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Previous Day Two Pending Orders - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1697
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая стратегия

Стратегия первоначально строится на предположении, что если предыдущая дневная свеча будет пробита - то движение продолжится.

Настройки стратегии:

* Минимальный размер предыдущей дневной свечи: (расчёт зависит от заданного Типа цен)

Previous Day Two Pending Orders

* Отступ - минимальный отступ от цены бара, при выставлении может оказаться больше заданного из-за минимально-допустимого уровня размещения (это настройки торгового сервера).

* Тип цен - можно выбирать по каким ценам выставлять отложенные ордера: по High и Low или Open и Close. Размер бара рассчитывается в соответствии с заданным типом цены.

* Переворот при Стоп лосс - при срабатывании Стоп лосс (и если итоговый результат закрытой позиции отрицательный) - открываем сразу противоположную позицию.


Отложенные ордера выставляются в момент рождения нового дневного бара. Стоп лосс ставится на место противоположного отложенного ордера, а Тейк профит выставляется таким же как и Стоп лосс.

При срабатывании отложенного ордера, оставшийся удаляется.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

    iMACD Volume increase iMACD Volume increase

    Стратегия на индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - открытие почти на каждом баре

    Pending orders Three sessions Breakeven Pending orders Three sessions Breakeven

    Работа с отложенными Stop ордерами. Общий безубыток

    Buy Sell Trailing Buy Sell Trailing

    Раздельный трейлинг для BUY и SELL позиций.

    Pattern Recognition Pattern Recognition

    Работа с OHLC бара