Previous Day Two Pending Orders

Торговая стратегия

Стратегия первоначально строится на предположении, что если предыдущая дневная свеча будет пробита - то движение продолжится.

Настройки стратегии:

* Минимальный размер предыдущей дневной свечи: (расчёт зависит от заданного Типа цен)





* Отступ - минимальный отступ от цены бара, при выставлении может оказаться больше заданного из-за минимально-допустимого уровня размещения (это настройки торгового сервера).

* Тип цен - можно выбирать по каким ценам выставлять отложенные ордера: по High и Low или Open и Close. Размер бара рассчитывается в соответствии с заданным типом цены.

* Переворот при Стоп лосс - при срабатывании Стоп лосс (и если итоговый результат закрытой позиции отрицательный) - открываем сразу противоположную позицию.





Отложенные ордера выставляются в момент рождения нового дневного бара. Стоп лосс ставится на место противоположного отложенного ордера, а Тейк профит выставляется таким же как и Стоп лосс.

При срабатывании отложенного ордера, оставшийся удаляется.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.