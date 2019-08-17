iMA Multi signal panel

ВНИМАНИЕ: Распаковать архив - в нём панель-советник и рисунки необходимые советнику







Принцип работы



Советник ищет сигналы пересечения двух iMA (Moving Average, MA) на трёх символах и пяти таймфреймах. Три символа необходимо задавать всегда, а вот таймфреймы можно отключать и оставлять только нужные.

Таймфреймы (в количестве пять штук) задаются в виде строки.

Пример строки:

PERIOD_M5,PERIOD_M30,PERIOD_H1,PERIOD_H6,PERIOD_D1

Важно:

Периоды задаются в виде строки и не могут отличаться от: PERIOD_M1 , PERIOD_M2 , PERIOD_M3 , PERIOD_M4 , PERIOD_M5 , PERIOD_M6 , PERIOD_M10 , PERIOD_M12 , PERIOD_M15 , PERIOD_M20 , PERIOD_M30 , PERIOD_H1 , PERIOD_H2 , PERIOD_H3 , PERIOD_H4 , PERIOD_H6 , PERIOD_H8 , PERIOD_H12 , PERIOD_D1 , PERIOD_W1 , PERIOD_MN1





Торговые сигналы срабатывает:

Советник проверяет пресечения на таймфреймах, которые не были отключены: например если оставить все пять таймфреймов, то советник будет ожидать ситуации, когда на всех пяти таймфреймах будет пересечение.





Пример работы:









Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.



