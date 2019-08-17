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iMA Multi signal panel - эксперт для MetaTrader 5
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ВНИМАНИЕ: Распаковать архив - в нём панель-советник и рисунки необходимые советнику
ВНИМАНИЕ: Распаковать архив - в нём панель-советник и рисунки необходимые советнику
Принцип работы
Советник ищет сигналы пересечения двух iMA (Moving Average, MA) на трёх символах и пяти таймфреймах. Три символа необходимо задавать всегда, а вот таймфреймы можно отключать и оставлять только нужные.
Таймфреймы (в количестве пять штук) задаются в виде строки.
Пример строки:
PERIOD_M5,PERIOD_M30,PERIOD_H1,PERIOD_H6,PERIOD_D1
Важно:
Периоды задаются в виде строки и не могут отличаться от:PERIOD_M1,PERIOD_M2,PERIOD_M3, PERIOD_M4,PERIOD_M5,PERIOD_M6, PERIOD_M10,PERIOD_M12,PERIOD_M15, PERIOD_M20,PERIOD_M30,PERIOD_H1, PERIOD_H2,PERIOD_H3,PERIOD_H4, PERIOD_H6,PERIOD_H8,PERIOD_H12, PERIOD_D1,PERIOD_W1,PERIOD_MN1
Торговые сигналы срабатывает:
Советник проверяет пресечения на таймфреймах, которые не были отключены: например если оставить все пять таймфреймов, то советник будет ожидать ситуации, когда на всех пяти таймфреймах будет пересечение.
Пример работы:
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Работа с OHLC бараBuy Sell Trailing
Раздельный трейлинг для BUY и SELL позиций.
Торговая стратегия по паттерну "Внутренний бар" и двум трендовым индикаторам iMA (Moving Average, MA)Trade command
Советник-утилита выполняет команды: Close All Buy's, Close All Sell's, Close All Buy's and Sell's, Open Buy, Open Sell, Open Buy and Sell