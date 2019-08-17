CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

iMA Multi signal panel - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1980
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
iMA_Multi_signal_panel.mq5 (150.31 KB) просмотр
\MQL5\Images\
indicator_off.bmp (9.05 KB)
signal_down.bmp (3.05 KB)
signal_off.bmp (3.05 KB)
signal_timeout.bmp (3.05 KB)
signal_up.bmp (3.05 KB)
symbol_0.bmp (9.05 KB)
symbol_1.bmp (9.05 KB)
symbol_2.bmp (9.05 KB)
Развернуть (9) Свернуть (9)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

ВНИМАНИЕ: Распаковать архив - в нём панель-советник и рисунки необходимые советнику


Принцип работы

Советник ищет сигналы пересечения двух iMA (Moving Average, MA) на трёх символах и пяти таймфреймах. Три символа необходимо задавать всегда, а вот таймфреймы можно отключать и оставлять только нужные. 

Таймфреймы (в количестве пять штук) задаются в виде строки.

Пример строки:

PERIOD_M5,PERIOD_M30,PERIOD_H1,PERIOD_H6,PERIOD_D1

Важно:

Периоды задаются в виде строки и не могут отличаться от:

      PERIOD_M1,PERIOD_M2,PERIOD_M3,
      PERIOD_M4,PERIOD_M5,PERIOD_M6,
      PERIOD_M10,PERIOD_M12,PERIOD_M15,
      PERIOD_M20,PERIOD_M30,PERIOD_H1,
      PERIOD_H2,PERIOD_H3,PERIOD_H4,
      PERIOD_H6,PERIOD_H8,PERIOD_H12,
      PERIOD_D1,PERIOD_W1,PERIOD_MN1


Торговые сигналы срабатывает:

Советник проверяет пресечения на таймфреймах, которые не были отключены: например если оставить все пять таймфреймов, то советник будет ожидать ситуации, когда на всех пяти таймфреймах будет пересечение.


Пример работы:

iMA Multi signal panel


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра    Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в    Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра    Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.


      Pattern Recognition Pattern Recognition

      Работа с OHLC бара

      Buy Sell Trailing Buy Sell Trailing

      Раздельный трейлинг для BUY и SELL позиций.

      Inside Bar Trend iMA Inside Bar Trend iMA

      Торговая стратегия по паттерну "Внутренний бар" и двум трендовым индикаторам iMA (Moving Average, MA)

      Trade command Trade command

      Советник-утилита выполняет команды: Close All Buy's, Close All Sell's, Close All Buy's and Sell's, Open Buy, Open Sell, Open Buy and Sell