iMA MultiCurrency Multi-TimeFrame

Идея торговой стратегии

Советник во входных параметрах принимает настройки символов и таймфреймов по которым он будет работать - таким образом он одновременно может работать по нескольким символам и нескольким таймфреймам.

Торговые сигналы:

Каждая копия советника содержит 23 параметра:

Stop Loss, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

Trailing, in seconds (< "10" -> only on a new bar)

Search signals, in seconds (< "10" -> only on a new bar)

Trailing Stop (min distance from price to Stop Loss, in pips

Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

Money management: Lot OR Risk

The value for "Money management"

MA Fast and Slow: symbol

MA Fast and Slow: timeframe

MA Fast: averaging period

MA Fast: horizontal shift

MA Fast: smoothing type

MA Fast: type of price

MA Slow: averaging period

MA Slow: horizontal shift

MA Slow: smoothing type

MA Slow: type of price

Only one positions

Reverse

Close opposite

Print log

Magic number

поэтому для нескольких экземпляров мне видится передача параметров через текстовой файл.

Формирование файла входных параметров:

Шаг 1: из редактора MetaEditor запустить отладку советника

Рис. 1. Запуск отладки.

Шаг 2: сохранить параметры





Рис. 2. Сохранить параметры

В файл "iMA.txt" параметры записать через ";"

15 ; 46 ; 10 ; 9 ; 25 ; 5 ; 2 ; 3 ; EURUSD ; 30 ; 12 ; 0 ; 0 ; 1 ; 60 ; 0 ; 0 ; 1 ; false ; false ; false ; false ; 200 35 ; 90 ; 10 ; 9 ; 25 ; 5 ; 2 ; 3 ; EURUSD ; 16385 ; 12 ; 0 ; 0 ; 1 ; 60 ; 0 ; 0 ; 1 ; false ; false ; false ; false ; 201 35 ; 50 ; 10 ; 9 ; 25 ; 5 ; 2 ; 3 ; USDJPY ; 30 ; 12 ; 0 ; 0 ; 1 ; 60 ; 0 ; 0 ; 1 ; false ; false ; false ; false ; 202 45 ; 130 ; 10 ; 9 ; 25 ; 5 ; 2 ; 3 ; USDJPY ; 16385 ; 12 ; 0 ; 0 ; 1 ; 60 ; 0 ; 0 ; 1 ; false ; false ; false ; false ; 203

(Символ, таймфрейм, magic).





Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.



