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iMA MultiCurrency Multi-TimeFrame - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Советник во входных параметрах принимает настройки символов и таймфреймов по которым он будет работать - таким образом он одновременно может работать по нескольким символам и нескольким таймфреймам.
Торговые сигналы:
- MA Fast выше MA Slow - определяем тренд как восходящий и открываем позицию BUY (при реверсе Reverse выставленном в " false")
- MA Fast ниже MA Slow - определяем тренд как нисходящий и открываем позицию SELL (при реверсе Reverse выставленном в " false")
Каждая копия советника содержит 23 параметра:
- Stop Loss, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
- Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
- Trailing, in seconds (< "10" -> only on a new bar)
- Search signals, in seconds (< "10" -> only on a new bar)
- Trailing Stop (min distance from price to Stop Loss, in pips
- Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
- Money management: Lot OR Risk
- The value for "Money management"
- MA Fast and Slow: symbol
- MA Fast and Slow: timeframe
- MA Fast: averaging period
- MA Fast: horizontal shift
- MA Fast: smoothing type
- MA Fast: type of price
- MA Slow: averaging period
- MA Slow: horizontal shift
- MA Slow: smoothing type
- MA Slow: type of price
- Only one positions
- Reverse
- Close opposite
- Print log
- Magic number
поэтому для нескольких экземпляров мне видится передача параметров через текстовой файл.
Формирование файла входных параметров:
Шаг 1: из редактора MetaEditor запустить отладку советника
Рис. 1. Запуск отладки.
Шаг 2: сохранить параметры
Рис. 2. Сохранить параметры
В файл "iMA.txt" параметры записать через ";"
15;46;10;9;25;5;2;3;EURUSD;30;12;0;0;1;60;0;0;1;false;false;false;false;200 35;90;10;9;25;5;2;3;EURUSD;16385;12;0;0;1;60;0;0;1;false;false;false;false;201 35;50;10;9;25;5;2;3;USDJPY;30;12;0;0;1;60;0;0;1;false;false;false;false;202 45;130;10;9;25;5;2;3;USDJPY;16385;12;0;0;1;60;0;0;1;false;false;false;false;203
(Символ, таймфрейм, magic).
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Трейлинг с шагом зависящим от расстояния между High и Low текущего дняWeighted WCCI
Индикатор отображения медленной и быстрой ССI с раскрасками баров для определения паттернов и трендов.
Работа с отложенными Stop ордерами. Общий безубытокiMACD Volume increase
Стратегия на индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - открытие почти на каждом баре