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iMA MultiCurrency Multi-TimeFrame - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1953
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея торговой стратегии

Советник во входных параметрах принимает настройки символов и таймфреймов по которым он будет работать - таким образом он одновременно может работать по нескольким символам и нескольким таймфреймам.

Торговые сигналы:

  • MA Fast выше MA Slow - определяем тренд как восходящий и открываем позицию BUY (при реверсе Reverse выставленном в " false")
  • MA Fast ниже MA Slow - определяем тренд как нисходящий и открываем позицию SELL (при реверсе Reverse выставленном в " false")

Каждая копия советника содержит 23 параметра:

  • Stop Loss, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
  • Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
  • Trailing, in seconds (< "10" -> only on a new bar)
  • Search signals, in seconds (< "10" -> only on a new bar)
  • Trailing Stop (min distance from price to Stop Loss, in pips
  • Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
  • Money management: Lot OR Risk
  • The value for "Money management"
  • MA Fast and Slow: symbol
  • MA Fast and Slow: timeframe
  • MA Fast: averaging period
  • MA Fast: horizontal shift
  • MA Fast: smoothing type
  • MA Fast: type of price
  • MA Slow: averaging period
  • MA Slow: horizontal shift
  • MA Slow: smoothing type
  • MA Slow: type of price
  • Only one positions 
  • Reverse
  • Close opposite
  • Print log
  • Magic number

поэтому для нескольких экземпляров мне видится передача параметров через текстовой файл. 

Формирование файла входных параметров:

Шаг 1: из редактора MetaEditor запустить отладку советника

iMA MultiCurrency Multi-TimeFrame

Рис. 1. Запуск отладки.

Шаг 2: сохранить параметры

iMA MultiCurrency Multi-TimeFrame

Рис. 2. Сохранить параметры

В файл "iMA.txt" параметры записать через ";"

15;46;10;9;25;5;2;3;EURUSD;30;12;0;0;1;60;0;0;1;false;false;false;false;200
35;90;10;9;25;5;2;3;EURUSD;16385;12;0;0;1;60;0;0;1;false;false;false;false;201
35;50;10;9;25;5;2;3;USDJPY;30;12;0;0;1;60;0;0;1;false;false;false;false;202
45;130;10;9;25;5;2;3;USDJPY;16385;12;0;0;1;60;0;0;1;false;false;false;false;203

(Символтаймфреймmagic).


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра    Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в    Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра    Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в  The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.


      Day Trailing Day Trailing

      Трейлинг с шагом зависящим от расстояния между High и Low текущего дня

      Weighted WCCI Weighted WCCI

      Индикатор отображения медленной и быстрой ССI с раскрасками баров для определения паттернов и трендов.

      Pending orders Three sessions Breakeven Pending orders Three sessions Breakeven

      Работа с отложенными Stop ордерами. Общий безубыток

      iMACD Volume increase iMACD Volume increase

      Стратегия на индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - открытие почти на каждом баре