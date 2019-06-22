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HighAndLow_TF - индикатор для MetaTrader 4
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Как пользоваться данным индикатором:
1. Откройте любой график в терминале и добавьте индикатор
2. Выберите в настройке индикатора необходимый таймфрейм (используются младшие таймфреймы или текущий)
3. При клике мышкой на информационной панели будут отображаться данные о High и Low на младших таймфреймах или сообщение об ошибке
4. Бар на который пользователь кликнул мышкой будет подсвечен цветом (медвежий или бычий бар)
Советник Scalper Mars использует внутридневную скальпинговую стратегию. Эксперт использует в своей торговле стандартные индикаторы MACD, RSI, EMA, не использует мартингейл и сетку ордеров.удобная обертка для iCustom в стиле MQL5
обертка для iCustom в стиле MQL5, которая разделяет (условное) создание хендла и запрос значения. Кроме того, такой подход позволяет удобно запрашивать несколько значений для одного хендла.
Рендж Бары на четвёрку.Market Change Cycles MT4
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