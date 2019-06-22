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Индикаторы

HighAndLow_TF - индикатор для MetaTrader 4

Igor Makanu
Igor Makanu

Igor Makanu

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6 кодов 19 тем 10087 комментариев
Просмотров:
5649
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Как пользоваться данным индикатором:

1. Откройте любой график в терминале и добавьте индикатор

2. Выберите в настройке индикатора необходимый таймфрейм (используются младшие таймфреймы или текущий)

3. При клике мышкой на информационной панели будут отображаться данные о   High и Low на младших таймфреймах или сообщение об ошибке

4. Бар на который пользователь кликнул мышкой будет подсвечен цветом (медвежий или бычий бар)



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