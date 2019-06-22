Как пользоваться данным индикатором:



1. Откройте любой график в терминале и добавьте индикатор

2. Выберите в настройке индикатора необходимый таймфрейм (используются младшие таймфреймы или текущий)

3. При клике мышкой на информационной панели будут отображаться данные о High и Low на младших таймфреймах или сообщение об ошибке

4. Бар на который пользователь кликнул мышкой будет подсвечен цветом (медвежий или бычий бар)







