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Range Bars - индикатор для MetaTrader 4
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Ещё одна версия Рендж баров на четвёрку. Есть то платные, то с какими-то авторскими длл. Пришлось писать новый.
Внимание чтобы индикатор полностью запустился НУЖНО ИСПРАВИТЬ КОД.
Для этого откройте редактор и уберите лишние комментарии.
Должно получиться вот так.
Компилируем запускаем, пользуемся.
Запускается только на M1. Перед запуском не забывайте назад проматывать историю. Строит график по тикам. Если какие чудеса с терминалом(то есть связь, то нету) индикатор пропущенные бары не достраивает и историю не склеивает.
Если есть пожелания или замечания пишите.
Индикатор HighAndLow_TF позволяет отображать номер текущего бара, и значение и время High и Low на младших таймфреймахScalper Mars
Советник Scalper Mars использует внутридневную скальпинговую стратегию. Эксперт использует в своей торговле стандартные индикаторы MACD, RSI, EMA, не использует мартингейл и сетку ордеров.
Расширенная версия Stochastic OscillatorsFormulaTest
Скрипт с примером использования библиотеки "Formula Calculation"