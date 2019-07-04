Ещё одна версия Рендж баров на четвёрку. Есть то платные, то с какими-то авторскими длл. Пришлось писать новый.

Внимание чтобы индикатор полностью запустился НУЖНО ИСПРАВИТЬ КОД.

Для этого откройте редактор и уберите лишние комментарии.

Должно получиться вот так.

Компилируем запускаем, пользуемся.

Запускается только на M1. Перед запуском не забывайте назад проматывать историю. Строит график по тикам. Если какие чудеса с терминалом(то есть связь, то нету) индикатор пропущенные бары не достраивает и историю не склеивает.

Если есть пожелания или замечания пишите.