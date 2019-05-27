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Советники

Dual MACD - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2617
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Принцип работы

Поиск торгового сигнала ТОЛЬКО в момент рождения нового бара на текущем таймфрейме (на таймфрейме символа, на графике которого работает советник: например Вы накинули советник "Dual MACD" на график USDJPY с таймфреймом M15 - значит поиск торгового сигнала будет происходить только в момент рождения нового бара на символе USDJPY на таймфрейме M15).

Советник использует два индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - для индикаторов доступны все настройки, вплоть до указания разных таймфреймов.

Торговые сигналы

Пересечения

Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда Moving Average Convergence/Divergence опускается ниже сигнальной линии — следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.

Если с двух индикаторов поступают одинаковые сигналы - тогда такой торговый сигнал пускается в работу.

Dual MACD


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торговых сигналов
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Range EA Range EA

    Работа отложенными ордерами: Buy stop, Sell stop, Buy limit, Sell limit

    High Low Strategy On Time High Low Strategy On Time

    Модификация "High Low Strategy"

    Eagle or Tails Eagle or Tails

    Орёл или решка - случайное открытие

    InOut InOut

    Торговля в двух временных промежутках. Увеличение лота при убытках.