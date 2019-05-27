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Range EA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Oleg
автор кода mq5 - barabashkakvn
Идея торговой стратегии
Советник выставляет сверху и снизу от цены (на расстоянии Step) отложенный ордер. Может получать сигналы от пользовательского индикатора WATR.
Условия:
Чтобы прошёл приказ на выставление отложенных ордеров - в рынке не должно быть позиции открытых данным советником. Как только один из отложенных ордеров сработает - оставшийся подлежит удалению. Время жизни отложенного ордера задаётся в минутах в параметре Expiration.
Тип отложенного ордера:
Тип отложенного ордера выше текущей цены задаётся параметрами Up Order XXXX, а отложенного ордера ниже текущей цены - Down Order XXXX. Тип отложенного ордера может быть задан двумя способами, на примере для "верхнего" отложенного ордера:
- 1. На постоянной основе (параметр Up Pending Order)
- Buy stop
- или Sell limit
- или Off
- 2. Динамически на основе индикатора (параметр Up WATR)
- Not Reverse - на графике отображается линия Upper WATR (её цвет по-умолчанию DodgerBlue) -> выставляем Buy stop
- Reverse - на графике отображается линия Upper WATR (её цвет по-умолчанию DodgerBlue) -> выставляем Sell limit
- Off
- Заметьте, если и Up Pending Order и Up WATR поставить в Off - это означает, что "верхний" отложенный ордер вообще не выставляется.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Модификация "High Low Strategy"Close profit or loss by symbol
Закрытие всех позиций по текущему символу
Торговая стратегия на двух индикаторах iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)Eagle or Tails
Орёл или решка - случайное открытие