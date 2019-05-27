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Советники

Range EA - эксперт для MetaTrader 5

OlegTs1
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2499
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Range EA.mq5 (93.07 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
watr.mq5 (25.73 KB) просмотр
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Автор идеи - Oleg

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Советник выставляет сверху и снизу от цены (на расстоянии Step) отложенный ордер. Может получать сигналы от пользовательского индикатора WATR.

Условия:

Чтобы прошёл приказ на выставление отложенных ордеров -  в рынке не должно быть позиции открытых данным советником. Как только один из отложенных ордеров сработает - оставшийся подлежит удалению. Время жизни отложенного ордера задаётся в минутах в параметре Expiration.

Тип отложенного ордера:

Тип отложенного ордера выше текущей цены задаётся параметрами Up Order XXXX, а отложенного ордера ниже текущей цены - Down Order XXXX. Тип отложенного ордера может быть задан двумя способами, на примере для "верхнего" отложенного ордера:

  • 1. На постоянной основе (параметр Up Pending Order)
    • Buy stop
    • или Sell limit
    • или Off
  • 2. Динамически на основе индикатора (параметр Up WATR
    • Not Reverse - на графике отображается линия Upper WATR (её цвет по-умолчанию DodgerBlue) -> выставляем Buy stop
    • Reverse - на графике отображается линия Upper WATR (её цвет по-умолчанию DodgerBlue) -> выставляем Sell limit
    • Off
  • Заметьте, если и Up Pending Order и Up WATR поставить в Off - это означает, что "верхний" отложенный ордер вообще не выставляется.

Range EA


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

High Low Strategy On Time High Low Strategy On Time

Модификация "High Low Strategy"

Close profit or loss by symbol Close profit or loss by symbol

Закрытие всех позиций по текущему символу

Dual MACD Dual MACD

Торговая стратегия на двух индикаторах iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

Eagle or Tails Eagle or Tails

Орёл или решка - случайное открытие