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Индикаторы

Price Step Multisymbol Indicator - индикатор для MetaTrader 5

sanyooooook1
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3220
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор работает только онлайн (или в тестере) - никакого просчёта на истории нет. Проверок минимум - главное это отобразить текущую разницу цен за последние Seconds по восьми символам: "EURUSD", "EURCAD", "EURJPY", "EURCHF", "GBPUSD", "USDCAD", "USDJPY", "USDCHF".

Как пример работы на рисунке ниже:

Price Step Multisymbol Indicator

Как работать с этим индикатором: например обнаружено, что цены по "GBPUSD" приростали каждые Seconds наиболее активно. Для проверки куда движется символ открыт график GBPUSD (его скриншот размещён слева вверху) - действительно есть закономерность тренда по графику и прироста цен.

MorningFlat_V3 MorningFlat_V3

Канал утреннего флэта

SuperTake SuperTake

Последовательное открытие позиций в зависимости от финансового результата и настроек

Close profit or loss by symbol Close profit or loss by symbol

Закрытие всех позиций по текущему символу

High Low Strategy On Time High Low Strategy On Time

Модификация "High Low Strategy"