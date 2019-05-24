Price Step Multisymbol Indicator

Индикатор работает только онлайн (или в тестере) - никакого просчёта на истории нет. Проверок минимум - главное это отобразить текущую разницу цен за последние Seconds по восьми символам: "EURUSD", "EURCAD", "EURJPY", "EURCHF", "GBPUSD", "USDCAD", "USDJPY", "USDCHF".

Как пример работы на рисунке ниже:





Как работать с этим индикатором: например обнаружено, что цены по "GBPUSD" приростали каждые Seconds наиболее активно. Для проверки куда движется символ открыт график GBPUSD (его скриншот размещён слева вверху) - действительно есть закономерность тренда по графику и прироста цен.