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Price Step Multisymbol Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Индикатор работает только онлайн (или в тестере) - никакого просчёта на истории нет. Проверок минимум - главное это отобразить текущую разницу цен за последние Seconds по восьми символам: "EURUSD", "EURCAD", "EURJPY", "EURCHF", "GBPUSD", "USDCAD", "USDJPY", "USDCHF".
Как пример работы на рисунке ниже:
Как работать с этим индикатором: например обнаружено, что цены по "GBPUSD" приростали каждые Seconds наиболее активно. Для проверки куда движется символ открыт график GBPUSD (его скриншот размещён слева вверху) - действительно есть закономерность тренда по графику и прироста цен.
Канал утреннего флэтаSuperTake
Последовательное открытие позиций в зависимости от финансового результата и настроек
Закрытие всех позиций по текущему символуHigh Low Strategy On Time
Модификация "High Low Strategy"