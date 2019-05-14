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CCI Divergence EA - эксперт для MetaTrader 5
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Основа торговой стратегии
Данная торговая стратегия основывается на дивергенции индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI). После нахождения дивергенции выставляется отложенный Stop ордер. Пример стратегии в картинках для торгового сигнала SELL:
Для поиска дивергенции рассматриваются: и - две вершины индикатора CCI, а также и - цены Close на этих вершинах.
Необходимые условия:
- обе вершины ( и ) должны быть выше значения "100.0"
- между вершинами индикатор должен опускаться ниже значения "100.0" ()
- вершина должна быть выше вершины
- - цена Close бара на вершине должна быть ниже цены Close на вершине
Если условия выше выполнены, тогда между барами, на которых обнаружена дивергенция) ищем минимальную цену и на этой цене выставляем отложенный Sell stop ордер. Время жизни отложенного ордера задаётся в часах в параметре Pending order expiration time.
Поиск торгового сигнала производится только в момент рождения нового бара. Если в рынке уже есть отложенный ордер или позиция - тогда торговый сигнал сбрасывается.
Стратегия частичного усреднения и закрытия сети ордеров против тренда.MACD bool color
Модификация индикатора "MACD bool"