CCI Divergence EA

Основа торговой стратегии



Данная торговая стратегия основывается на дивергенции индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI). После нахождения дивергенции выставляется отложенный Stop ордер. Пример стратегии в картинках для торгового сигнала SELL:





Для поиска дивергенции рассматриваются: и - две вершины индикатора CCI, а также и - цены Close на этих вершинах.

Необходимые условия:

обе вершины ( и ) должны быть выше значения "100.0"

и ) должны быть выше значения "100.0"

между вершинами индикатор должен опускаться ниже значения "100.0" ( )

)

вершина должна быть выше вершины

должна быть выше вершины

- цена Close бара на вершине должна быть ниже цены Close на вершине

Если условия выше выполнены, тогда между барами, на которых обнаружена дивергенция) ищем минимальную цену и на этой цене выставляем отложенный Sell stop ордер. Время жизни отложенного ордера задаётся в часах в параметре Pending order expiration time.

Поиск торгового сигнала производится только в момент рождения нового бара. Если в рынке уже есть отложенный ордер или позиция - тогда торговый сигнал сбрасывается.