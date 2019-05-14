CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

CCI Divergence EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2215
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Основа торговой стратегии

Данная торговая стратегия основывается на дивергенции индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI). После нахождения дивергенции выставляется отложенный Stop ордер. Пример стратегии в картинках для торгового сигнала SELL:

CCI Divergence EA

Для поиска дивергенции рассматриваются: 1 и 2 - две вершины индикатора CCI, а также 4 и5 - цены Close на этих вершинах. 

Необходимые условия:

    • обе вершины (1 и 2 ) должны быть выше значения "100.0"
    • между вершинами индикатор должен опускаться ниже значения "100.0" (3)
    • вершина 2 должна быть выше вершины 1
    • 5 - цена Close бара на вершине 2  должна быть ниже цены Close 4  на вершине 1

Если условия выше выполнены, тогда между барами, на которых обнаружена дивергенция) ищем минимальную цену и на этой цене выставляем отложенный Sell stop ордер. Время жизни отложенного ордера задаётся в часах в параметре Pending order expiration time

Поиск торгового сигнала производится только в момент рождения нового бара. Если в рынке уже есть отложенный ордер или позиция - тогда торговый сигнал сбрасывается.

VR Smart Grid Lite MT5 VR Smart Grid Lite MT5

Стратегия частичного усреднения и закрытия сети ордеров против тренда.

MACD bool color MACD bool color

Модификация индикатора "MACD bool"

VR---GAP VR---GAP

Торговля на гепе

Loza 2 Loza 2

Отслеживаем срабатывание Стоп лосс и в зависимости от финансового результата открываем новую позицию