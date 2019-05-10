ZigzagColorTwoLevels

На основе индикатора из стандартной поставки - "ZigzagColor".

Определения и термины



Индикатор определяет сформировавшееся колено и рисует три линии: "HLine_Peak" - проведённая по вершине сформированного колена, "HLine_Lawn" - проведённая по впадине сформированного колена и среднюю линию "HLine_Medium"





Сформировавшееся колено

Если колено заканчивается на текущем баре - такое колено может быть перерисовано в любой момент, а значит это колено не может быть "сформировавшееся колено". Ниже пример:







