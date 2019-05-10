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Индикаторы

ZigzagColorTwoLevels - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3805
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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На основе индикатора из стандартной поставки - "ZigzagColor".

Определения и термины

Индикатор определяет сформировавшееся колено и рисует три линии: "HLine_Peak" - проведённая по вершине сформированного колена, "HLine_Lawn" - проведённая по впадине сформированного колена и среднюю линию "HLine_Medium"

ZigzagColorTwoLevels

Сформировавшееся колено

Если колено заканчивается на текущем баре - такое колено может быть перерисовано в любой момент, а значит это колено не может быть "сформировавшееся колено". Ниже пример:

ZigzagColorTwoLevels


Moving Average Ratio SL and TP Moving Average Ratio SL and TP

Торговая стратегия на основе двух iMA (Moving Average, MA)

MultiSymbol MACD signals MultiSymbol MACD signals

Мультисимвольный советник по индикатору MACD

Trend Line Three modes Trend Line Three modes

Помощник в торговле по графическому объекту OBJ_TREND (Трендовая линия)

MACD tendency MACD tendency

Торговая стратегия на основе индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)