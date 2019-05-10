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ZigzagColorTwoLevels - индикатор для MetaTrader 5
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На основе индикатора из стандартной поставки - "ZigzagColor".
Определения и термины
Индикатор определяет сформировавшееся колено и рисует три линии: "HLine_Peak" - проведённая по вершине сформированного колена, "HLine_Lawn" - проведённая по впадине сформированного колена и среднюю линию "HLine_Medium"
Сформировавшееся колено
Если колено заканчивается на текущем баре - такое колено может быть перерисовано в любой момент, а значит это колено не может быть "сформировавшееся колено". Ниже пример:
Торговая стратегия на основе двух iMA (Moving Average, MA)MultiSymbol MACD signals
Мультисимвольный советник по индикатору MACD
Помощник в торговле по графическому объекту OBJ_TREND (Трендовая линия)MACD tendency
Торговая стратегия на основе индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)