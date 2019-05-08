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Советники

MultiSymbol MACD signals - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1661
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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 Принцип работы

Мультисимвольный советник в виде торгового класса (символы задаются в виде списка без пробелов (параметр Symbols), а в качестве разделителей используется знак ","). 

На каждом из заданных символах ожидается рождение нового бара и тогда производится поиск торгового сигнала.

Таймфрейм H1:

MultiSymbol MACD signals


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    eLisa eLisa

    Торговая стратегия на "переломе" тенденции. Множество фильтров

    HorizontalTrendLines HorizontalTrendLines

    Поддержка горизонтальности для графических объектов типа "Трендовая линия"

    Moving Average Ratio SL and TP Moving Average Ratio SL and TP

    Торговая стратегия на основе двух iMA (Moving Average, MA)

    ZigzagColorTwoLevels ZigzagColorTwoLevels

    По вершине и впадине последнего сформированного колена проводятся горизонтальные линии