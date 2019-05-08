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Moving Average Ratio SL and TP - эксперт для MetaTrader 5
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Основные принципы работы
Советник торгует по сигналам в момент пересечения двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) - "Fast" и "Slow". Тейк профит всегда задаётся как отношение к Стоп лосс. Например при Ratio SL and TP равным "3", Тейк Профит будет в три раза больше, чем Стоп лосс.
При выключенном реверсе (параметр "Reverse" выставлен в "false") торговые сигналы:
- торговый сигнал BUY - "Fast" на баре #1 меньше "Slow" на баре #1 и "Fast" на баре #0 больше "Slow" на баре #0 - то есть пересечение снизу вверх
- торговый сигнал SELl - "Fast" на баре #1 больше "Slow" на баре #1 и "Fast" на баре #0 меньше "Slow" на баре #0 - то есть пересечение сверху вниз
В советнике реализованы много возможностей работы с позициями:
- Торговые настройки
- можно как включать так и выключать уровни Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Тейк профит всегда задаётся как отношение к Стоп лосс. Например при Ratio SL and TP равным "3", Тейк Профит будет в три раза больше, чем Стоп лосс
- трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
- лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
- Флаги
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торговых сигналов
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
- Перевод позиций в безубыток
- Minimum breakeven - задаёт минимальную прибыль для закрытия нескольких позиций (задаётся, как Stop Loss и Trailing Stop в pips: 1.00045-1.00055=1 pips). Для отключения этого параметра достаточно Minimum breakeven установить в "0.0". Как работает перевод в безубыток: как только становится возможным рассчитать общий уровень безубытка (например открыты две позиции BUY) у всех позиций Стоп лосс и Тейк профит сбрасываются в "0.0" и начинаем отслеживать ситуацию по минимальной прибыли в pips. При достижении минимальной прибыли закрываем все позиции
Мультисимвольный советник по индикатору MACDeLisa
Торговая стратегия на "переломе" тенденции. Множество фильтров
По вершине и впадине последнего сформированного колена проводятся горизонтальные линииTrend Line Three modes
Помощник в торговле по графическому объекту OBJ_TREND (Трендовая линия)