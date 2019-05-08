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Moving Average Ratio SL and TP - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2052
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Основные принципы работы

Советник торгует по сигналам в момент пересечения двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) - "Fast" и "Slow". Тейк профит всегда задаётся как отношение к Стоп лосс. Например при Ratio SL and TP равным "3", Тейк Профит будет в три раза больше, чем Стоп лосс.

При выключенном реверсе (параметр "Reverse" выставлен в "false") торговые сигналы:

  • торговый сигнал BUY - "Fast" на баре #1 меньше "Slow" на баре #1 и  "Fast" на баре #0 больше "Slow" на баре #0 - то есть пересечение снизу вверх
  • торговый сигнал SELl - "Fast" на баре #1 больше "Slow" на баре #1 и  "Fast" на баре #0 меньше "Slow" на баре #0 - то есть пересечение сверху вниз

В советнике реализованы много возможностей работы с позициями:

  • Торговые настройки
    • можно как включать так и выключать уровни Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Тейк профит всегда задаётся как отношение к Стоп лосс. Например при Ratio SL and TP равным "3", Тейк Профит будет в три раза больше, чем Стоп лосс
    • трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
    • лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
  • Флаги
    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торговых сигналов
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.

  • Перевод позиций в безубыток
    • Minimum breakeven - задаёт минимальную прибыль для закрытия нескольких позиций (задаётся, как Stop Loss и Trailing Stop в pips: 1.00045-1.00055=1 pips). Для отключения этого параметра достаточно Minimum breakeven установить в "0.0". Как работает перевод в безубыток: как только становится возможным рассчитать общий уровень безубытка (например открыты две позиции BUY) у всех позиций Стоп лосс и Тейк профит сбрасываются в "0.0" и начинаем отслеживать ситуацию по минимальной прибыли в pips. При достижении минимальной прибыли закрываем все позиции

Moving Average Ratio SL and TP


MultiSymbol MACD signals MultiSymbol MACD signals

Мультисимвольный советник по индикатору MACD

eLisa eLisa

Торговая стратегия на "переломе" тенденции. Множество фильтров

ZigzagColorTwoLevels ZigzagColorTwoLevels

По вершине и впадине последнего сформированного колена проводятся горизонтальные линии

Trend Line Three modes Trend Line Three modes

Помощник в торговле по графическому объекту OBJ_TREND (Трендовая линия)