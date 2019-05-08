Moving Average Ratio SL and TP

Основные принципы работы



Советник торгует по сигналам в момент пересечения двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) - "Fast" и "Slow". Тейк профит всегда задаётся как отношение к Стоп лосс. Например при Ratio SL and TP равным "3", Тейк Профит будет в три раза больше, чем Стоп лосс.

При выключенном реверсе (параметр "Reverse" выставлен в "false") торговые сигналы:

торговый сигнал BUY - "Fast" на баре #1 меньше "Slow" на баре #1 и "Fast" на баре #0 больше "Slow" на баре #0 - то есть пересечение снизу вверх

торговый сигнал SELl - "Fast" на баре #1 больше "Slow" на баре #1 и "Fast" на баре #0 меньше "Slow" на баре #0 - то есть пересечение сверху вниз

В советнике реализованы много возможностей работы с позициями:

Торговые настройки

можно как включать так и выключать уровни Stop Loss и Trailing Stop . Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Тейк профит всегда задаётся как отношение к Стоп лосс. Например при Ratio SL and TP равным "3", Тейк Профит будет в три раза больше, чем Стоп лосс

и . Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Тейк профит всегда задаётся как отношение к Стоп лосс. Например при равным "3", Тейк Профит будет в три раза больше, чем Стоп лосс

трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds , а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds . Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

, а интервал поиска торговых сигналов в . Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

лот может быть как постоянный ( Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management" ) так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management" ).

установить в и задать размер лота в ) так и динамический - в процентах риска на сделку ( установить в и задать процент риска в ). Флаги

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция

Reverse - переворот торговых сигналов

- переворот торговых сигналов

Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.

Перевод позиций в безубыток

Minimum breakeven - задаёт минимальную прибыль для закрытия нескольких позиций (задаётся, как Stop Loss и Trailing Stop в pips: 1.00045-1.00055=1 pips). Для отключения этого параметра достаточно Minimum breakeven установить в "0.0". Как работает перевод в безубыток: как только становится возможным рассчитать общий уровень безубытка (например открыты две позиции BUY) у всех позиций Стоп лосс и Тейк профит сбрасываются в "0.0" и начинаем отслеживать ситуацию по минимальной прибыли в pips. При достижении минимальной прибыли закрываем все позиции







