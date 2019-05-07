Автор идеи - Sergey Kolesnik

автор кода mq5 - barabashkakvn

Основные принципы работы



Советник производит поиск торгового сигнала только в момент рождения нового бара.

Фильтры и ограничения

Фильтры доступны во входных параметрах, а ограничения жестко прописаны внутри кода.

Фильтры индикаторов (параметр Filter )

фильтр отключён (" Off ")

") фильтр на основе Moving Average и цены Close бара #1 (" MA ")

") фильтр на основе индикаторов MACD и AO ("MACD plus AO")

Фильтр торгового времени (параметр Use time control)

При Use time control в состоянии "true" разрешённое торговое время задаётся между Start hour и End hour. Обратите внимание, что при задании 5 и 10 торговое время задаётся как "между 5 и 10 часами ТЕКУЩЕГО ДНЯ), а при задании 10 и 5 текущее время задаётся как "между 10 часами ТЕКУЩЕГО ДНЯ и 5 часами СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ).

Ограничения:

в рынке не должно быть позиций открытых данным советником

тиковый объём бара #0 должен быть более 21

должен быть "перелом": закрытие свечи #1 выше открытия свечи #2 на убывающей тенденции (BUY сигнал) или закрытие свечи #1 ниже открытия свечи #2 на растущей тенденции (SELL сигнал)





Рекомендации по поиску оптимальных параметров



Как минимум поиск лучших параметров необходимо проводить на нескольких символах поочерёдно в режиме "Все тики". При этом оптимизировать, в первую очередь, необходимо следующие параметры: