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eLisa - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Sergey Kolesnik
автор кода mq5 - barabashkakvn
Основные принципы работы
Советник производит поиск торгового сигнала только в момент рождения нового бара.
Фильтры и ограничения
Фильтры доступны во входных параметрах, а ограничения жестко прописаны внутри кода.
Фильтры индикаторов (параметр Filter )
- фильтр отключён ("Off")
- фильтр на основе Moving Average и цены Close бара #1 ("MA")
- фильтр на основе индикаторов MACD и AO ("MACD plus AO")
Фильтр торгового времени (параметр Use time control)
При Use time control в состоянии "true" разрешённое торговое время задаётся между Start hour и End hour. Обратите внимание, что при задании 5 и 10 торговое время задаётся как "между 5 и 10 часами ТЕКУЩЕГО ДНЯ), а при задании 10 и 5 текущее время задаётся как "между 10 часами ТЕКУЩЕГО ДНЯ и 5 часами СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ).
Ограничения:
- в рынке не должно быть позиций открытых данным советником
- тиковый объём бара #0 должен быть более 21
- должен быть "перелом": закрытие свечи #1 выше открытия свечи #2 на убывающей тенденции (BUY сигнал) или закрытие свечи #1 ниже открытия свечи #2 на растущей тенденции (SELL сигнал)
Рекомендации по поиску оптимальных параметров
Как минимум поиск лучших параметров необходимо проводить на нескольких символах поочерёдно в режиме "Все тики". При этом оптимизировать, в первую очередь, необходимо следующие параметры:
Поддержка горизонтальности для графических объектов типа "Трендовая линия"Four signals
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Мультисимвольный советник по индикатору MACDMoving Average Ratio SL and TP
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