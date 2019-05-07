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eLisa - эксперт для MetaTrader 5

kwadrad
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2156
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Автор идеи - Sergey Kolesnik

автор кода mq5 - barabashkakvn

Основные принципы работы

Советник производит поиск торгового сигнала только в момент рождения нового бара. 

Фильтры и ограничения

Фильтры доступны во входных параметрах, а ограничения жестко прописаны внутри кода.

Фильтры индикаторов (параметр Filter )

  • фильтр отключён ("Off")
  • фильтр на основе Moving Average и цены Close бара #1 ("MA")
  • фильтр на основе индикаторов MACD и AO ("MACD plus AO")

Фильтр торгового времени (параметр Use time control)

При Use time control в состоянии "true" разрешённое торговое время задаётся между Start hour и End hour. Обратите внимание, что при задании 5 и 10 торговое время задаётся как "между 5 и 10 часами ТЕКУЩЕГО ДНЯ), а при задании 10 и 5 текущее время задаётся как "между 10 часами ТЕКУЩЕГО ДНЯ и 5 часами СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ).

Ограничения:

  • в рынке не должно быть позиций открытых данным советником
  • тиковый объём бара #0 должен быть более 21
  • должен быть "перелом": закрытие свечи #1 выше открытия свечи #2 на убывающей тенденции (BUY сигнал) или закрытие свечи #1 ниже открытия свечи #2 на растущей тенденции (SELL сигнал)


Рекомендации по поиску оптимальных параметров

Как минимум поиск лучших параметров необходимо проводить на нескольких символах поочерёдно в режиме "Все тики". При этом оптимизировать, в первую очередь, необходимо следующие параметры:

eLisa

HorizontalTrendLines HorizontalTrendLines

Поддержка горизонтальности для графических объектов типа "Трендовая линия"

Four signals Four signals

Четыре сигнала в одной торговой системе

MultiSymbol MACD signals MultiSymbol MACD signals

Мультисимвольный советник по индикатору MACD

Moving Average Ratio SL and TP Moving Average Ratio SL and TP

Торговая стратегия на основе двух iMA (Moving Average, MA)