Four signals

Как работает этот помощник

Советник получает сигналы только в момент рождения нового бара. Всего содержит четыре торговый сигнала:

Сигнал 1: на основе индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - сравнение главной линии MACD на барах #1 и #0 Сигнал 2: на основе индикатора iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) - сравнение AC на барах #1 и #0 Сигнал 3: на основе индикатора iAlligator (Alligator) - сравнение Alligator (линий "Челюсть Аллигатора" и "Губы Аллигатора") на баре #0 Сигнал 4: на основе индикатора iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) - сравнение CHO на барах #1 и #0

Для каждого из четырёх сигналов можно устанавливать свои параметры расчёта объёма позиции. Не исключено, что могут быть ситуации когда одновременно поступят более одного сигнала и они могут быть даже противоположными :)

EURUSD, D1:





Подробнее о настройках советника:





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").