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Four signals - эксперт для MetaTrader 5
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Как работает этот помощник
Советник получает сигналы только в момент рождения нового бара. Всего содержит четыре торговый сигнала:
Сигнал 1: на основе индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - сравнение главной линии MACD на барах #1 и #0
Сигнал 2: на основе индикатора iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) - сравнение AC на барах #1 и #0
Сигнал 3: на основе индикатора iAlligator (Alligator) - сравнение Alligator (линий "Челюсть Аллигатора" и "Губы Аллигатора") на баре #0
Сигнал 4: на основе индикатора iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) - сравнение CHO на барах #1 и #0
Для каждого из четырёх сигналов можно устанавливать свои параметры расчёта объёма позиции. Не исключено, что могут быть ситуации когда одновременно поступят более одного сигнала и они могут быть даже противоположными :)
EURUSD, D1:
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Помощник в торговле: перенос (трейлинг) Стоп лосс и Тейк Профит по графическому объекту OBJ_TREND (Трендовая Линия)Pound trade
Торговая стратегия на отскок уровня дня
Поддержка горизонтальности для графических объектов типа "Трендовая линия"eLisa
Торговая стратегия на "переломе" тенденции. Множество фильтров