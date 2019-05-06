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Советники

Four signals - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2026
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Как работает этот помощник

Советник получает сигналы только в момент рождения нового бара. Всего содержит четыре торговый сигнала:

Сигнал 1: на основе индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - сравнение главной линии MACD на барах #1 и #0

Сигнал 2: на основе индикатора iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) - сравнение AC на барах #1 и #0

Сигнал 3: на основе индикатора iAlligator (Alligator) - сравнение Alligator (линий "Челюсть Аллигатора" и "Губы Аллигатора") на баре #0

Сигнал 4: на основе индикатора iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) - сравнение CHO на барах #1 и #0

Для каждого из четырёх сигналов можно устанавливать свои параметры расчёта объёма позиции. Не исключено, что могут быть ситуации когда одновременно поступят более одного сигнала и они могут быть даже противоположными :)

EURUSD, D1:

Four signals

Подробнее о настройках советника:


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

Trend Line SL TP Trend Line SL TP

Помощник в торговле: перенос (трейлинг) Стоп лосс и Тейк Профит по графическому объекту OBJ_TREND (Трендовая Линия)

Pound trade Pound trade

Торговая стратегия на отскок уровня дня

HorizontalTrendLines HorizontalTrendLines

Поддержка горизонтальности для графических объектов типа "Трендовая линия"

eLisa eLisa

Торговая стратегия на "переломе" тенденции. Множество фильтров