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Индикаторы

MTF - Smart mix of MFI, RSI and Stoch - индикатор для MetaTrader 4

Evgeny Dyuka
Evgeny Dyuka

Evgeny Dyuka

4 кода 416 комментариев
Просмотров:
12022
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Это мультитаимфреймная версия этого индикатора.



Stochastic Stochastic

Краткое описание

CSV to tick file CSV to tick file

Конвертирует CSV-файл тиков в формат TKS, используемый сборщиком тиков.

Box-Master Box-Master

Советник помогающий реализовать принцип коробки (стоп-реверс) в полуавтоматическом режиме

HorizontalTrendLines HorizontalTrendLines

Поддержка горизонтальности для графических объектов типа "Трендовая линия"