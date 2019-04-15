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MTF - Smart mix of MFI, RSI and Stoch - индикатор для MetaTrader 4
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Это мультитаимфреймная версия этого индикатора.
Stochastic
Краткое описаниеCSV to tick file
Конвертирует CSV-файл тиков в формат TKS, используемый сборщиком тиков.
Box-Master
Советник помогающий реализовать принцип коробки (стоп-реверс) в полуавтоматическом режимеHorizontalTrendLines
Поддержка горизонтальности для графических объектов типа "Трендовая линия"