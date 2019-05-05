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Pound trade - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Виталий
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Отскок от цены закрытия предыдущего дня. В определенный час (Open Hour) проверяем торговый сигнал:
Сигнал на открытые BUY
- цена Ask ниже цены Close дневного бара #1 И
- MACD на баре #0 < 0.0 MACD Filter равен By trend ИЛИ
- MACD на баре #0 > 0.0 MACD Filter равен Against trend ИЛИ
- MACD Filter равен Off
Сигнал на открытые SELL
- цена Ask ниже цены Close дневного бара #1 И
- MACD на баре #0 > 0.0 MACD Filter равен By trend ИЛИ
- MACD на баре #0 < 0.0 MACD Filter равен Against trend ИЛИ
- MACD Filter равен Off
В течении дня можно открыть только одну позицию. Позиция может быть закрыта естественным путём (при срабатывании Стоп лосс или Тейк профита) или же принудительно через Position life часов.
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Сигнальная панель на базе трёх индикаторов и пяти таймфреймовСвязанный список.
Шаблон класса, реализующий работу со связанным списком
Помощник в торговле: перенос (трейлинг) Стоп лосс и Тейк Профит по графическому объекту OBJ_TREND (Трендовая Линия)Four signals
Четыре сигнала в одной торговой системе