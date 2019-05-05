Pound trade

Автор идеи - Виталий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Отскок от цены закрытия предыдущего дня. В определенный час (Open Hour) проверяем торговый сигнал:

Сигнал на открытые BUY

цена Ask ниже цены Close дневного бара #1 И

MACD на баре #0 < 0.0 MACD Filter равен By trend ИЛИ

равен ИЛИ

MACD на баре #0 > 0.0 MACD Filter равен Against trend ИЛИ

равен ИЛИ

MACD Filter равен Off



Сигнал на открытые SELL

цена Ask ниже цены Close дневного бара #1 И

MACD на баре #0 > 0.0 MACD Filter равен By trend ИЛИ

равен ИЛИ

MACD на баре #0 < 0.0 MACD Filter равен Against trend ИЛИ

равен ИЛИ

MACD Filter равен Off

В течении дня можно открыть только одну позицию. Позиция может быть закрыта естественным путём (при срабатывании Стоп лосс или Тейк профита) или же принудительно через Position life часов.









Подробнее о настройках советника:





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").