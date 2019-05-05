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Pound trade - эксперт для MetaTrader 5

Vitalya_1983
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2123
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Автор идеи - Виталий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Отскок от цены закрытия предыдущего дня. В определенный час (Open Hour) проверяем торговый сигнал:

Сигнал на открытые BUY

  • цена Ask ниже цены Close дневного бара #1 И
    • MACD на баре #0 < 0.0 MACD Filter равен By trend ИЛИ
    • MACD на баре #0 > 0.0 MACD Filter равен Against trend ИЛИ
    • MACD Filter равен Off


Сигнал на открытые SELL

  • цена Ask ниже цены Close дневного бара #1 И
    • MACD на баре #0 > 0.0 MACD Filter равен By trend ИЛИ
    • MACD на баре #0 < 0.0 MACD Filter равен Against trend ИЛИ
    • MACD Filter равен Off

В течении дня можно открыть только одну позицию. Позиция может быть закрыта естественным путём (при срабатывании Стоп лосс или Тейк профита) или же принудительно через Position life часов.

Pound trade


Подробнее о настройках советника:


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

Multi signal panel Multi signal panel

Сигнальная панель на базе трёх индикаторов и пяти таймфреймов

Связанный список. Связанный список.

Шаблон класса, реализующий работу со связанным списком

Trend Line SL TP Trend Line SL TP

Помощник в торговле: перенос (трейлинг) Стоп лосс и Тейк Профит по графическому объекту OBJ_TREND (Трендовая Линия)

Four signals Four signals

Четыре сигнала в одной торговой системе